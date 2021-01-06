Ekonomi Arnavutluk Başbakanı Albayrak İnşaata övgüler yağdırdı Harika bir iş yapıyorlar
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​Arnavutluk Başbakanı Albayrak İnşaat'a övgüler yağdırdı

Arnavutluk Başbakanı Albayrak İnşaat'a övgüler yağdırdı: Harika bir iş yapıyorlar

Arnavutluk’ta 2019 yılında yaşanan depremde evleri yıkılan depremzedeler için yapılacak 522 konutun ihalesini kazanan Albayrak İnşaat kolları sıvayarak çalışmalara başlarken beklenen temel atma töreni de gerçekleştirildi. Online bağlantı ile törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'a seslenerek projenin bitiş tarihiyle ilgili söz alırken, törende konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise ''Harika bir iş yapıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Bu kadar düzenli ve güzel bir şantiye hiç görmedim. Böyle bir proje ve çalışma ülkemiz için güzel bir örnek teşkil edecek.'' diyerek Albayrak İnşaat'a övgüler yağdırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum - Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum - Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak

Arnavutluk’ta 26 Kasım 2019 tarihinde yaşanan şiddetli deprem sonrasında Türkiye yardım elini uzatan ve en çok yardım eden ülke oldu. Depremin hemen ardından Arnavutluk’a yüzlerce deprem çadırı, tıbbî malzemeler, giysiler ve yiyecek yardımları yapıldı.

Bu ilk yardımlardan sonra ise depremden en çok etkilenen bölgelerde kalıcı bir çözüm üretmek adına depremin merkez üssüne çok yakın olan ve depremden çokça etkilenen Kurbin bölgesindeki Laç kentinde tam 500 konut yapacağına dair söz verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın inisiyatifiyle başlatılan bu somut yardım çalışması Laç şehrin halkı için hem depremzedelerin yaralarını saracak kalıcı çözüm oldu, hem de bölgenin perspektif olarak gelişmesine önemli katkıda bulundu.

Projenin ihalesini kazanan Albayraklar İnşaat Şirketi projenin uygulanması için kolları sıvadı.

ALBAYRAK İNŞAAT KOLLARI SIVADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözü ve ardından verdiği talimatla harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ vasıtasıyla bir proje çizimini gerçekleştirdi ve bu projenin ihalesini kazanan Albayrak İnşaat projenin süratle uygulanması için kolları sıvadı.

522 KONUT YAPILACAK

Küresel Covid pandemisinin getirdiği olumsuzluklar sebebiyle projenin uygulamaya geçmesi bir kaç aylık kesintiye uğradıysa da geçtiğimiz yaz aylarından itibaren proje hayata geçirilmeye başlandı. Başladığından bu yana gece gündüz devam eden çalışmalar sonucu ise 522 konutun tamamlanacağı proje artık önemli ölçüde belirginleşti ve yüksek standardını şimdiden ortaya koydu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

RESMİ TEMEL ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yaklaşık 2 hafta önce depremzedeler adına yapılmakta olan bu konutların resmî temel töreni düzenlendi ve törende de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Türkiye Şehircilik Bakanı Murat Kurumu’nun hazır bulunmasının yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da online bağlantı kurarak hem törende katılanlara, hem de tüm Arnavut halkına seslendi.

Neredeyse her önemli projede olduğu bu projede de Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'a seslenerek projenin bitiş tarihiyle ilgili söz aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da online bağlantı kurarak hem törende katılanlara, hem de tüm Arnavut halkına seslendi.

ARNAVUTLUK MEDYASINDA GENİŞ YER ALDI

“Sayın Albayrak, burayı Ağustos 2021’de tamamlıyoruz, öyle değil mi?” diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Albayrak da “Evet, sayın Başkanım” diye yanıt verdi. Canlı yayında gerçekleşen bu diyalog ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Arnavutluk’a, hem de özellikle depremzedelere karşı bu kadar yakın ilgi göstermesi ve bir yıldan fazladır çadırlarda yaşayan yüzlerce ailenin bir an evvel yepyeni konutlara kavuşmasını istemesi Arnavutluk yerel medyasında geniş yer aldı,

Türkiye lehine ve aleyhine olan tüm medyalar özellikle flash haber olarak bunu basına yansıttı.

Bazı medyalarda “Laç kentinde deprem konutlarının inşaatını üstlenen şirket Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konutları erken bitirme sözü verdi / Deprem konutları Ağustos ayında hazır olacak” şeklinde manşetler atıldı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI ALBAYRAK İNŞAAT ŞİRKETİNE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Deprem konutları resmî temel atma töreninde hazır bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yaptığı konuşmada yaptığı tüm yardımlar için Türkiye devletine teşekkürlerini sunarken, tören gününde dahi çalışmalarını durdurmayan ve arı gibi çalışmaya devam eden Albayrak İnşaat hakkında “Harika bir iş yapıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. Bu kadar düzenli ve güzel bir şantiye hiç görmedim. Böyle bir proje ve çalışma ülkemiz için güzel bir örnek teşkil edecek. Bilhassa proje müdürüne çok teşekkür ediyorum. O gerçekten gece gündüz çalışan bir insan” şeklinde ifadeler kullandı.

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