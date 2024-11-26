Aryan Basım yerli üretimle

Global pazara paralel gelişim gösteren Aryan Basım, Türkiye matbaacılık sektörünün önemli oyuncularından biri olarak faaliyet gösteriyor. 2004 yılında ajans hizmeti sunmak üzere kurulan şirket, 2008 yılında hizmet alanını genişleterek matbaa olarak yoluna devam etti. İş süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla makine parkurunu kuran şirket, bu sayede üretim aşamasını da bünyesine ekledi. Ajans hizmeti ile basım işlemlerini aynı çatı altında buluşturan Aryan Basım, o günden bu yana istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Geniş bir alan üzerinde entegre bir tesise ev sahipliği yapan firma, Yüzyıl Mas / Sit Matbaacılar Sitesi’nde 50 personel ile 2 bin metrekarelik tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.





GELECEĞE YATIRIM YAPARAK BÜYÜYECEK

Aryan Basım, zengin ürün yelpazesi, kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışı, bilgi birikimi, deneyimi, uzman ekibi ve son teknoloji makine parkuru ile müşteri ihtiyaçlarına en uygun çözümleri titizlikle üretiyor. Bilgi, beceri ve ustalık gerektiren geleneksel matbaacılık hizmetlerine kurumsal bir yapı kazandıran şirket, müşteri ilişkilerini güven üzerine kurulu, uzun soluklu çözüm ortaklığı olarak görüyor. Müşteri odaklı yaratıcılığı ve verimliliği merkeze alan bir yönetim anlayışı ile sektöre duyduğu sorumluluk doğrultusunda da yatırımlarını sürekli geliştiriyor.





2011 YILINDA İHRACATA BAŞLADI

Şirketin, Türkiye ve dünya pazarındaki güçlü konumunun temelinde; ortak amaç ve ilkelerin paylaşıldığı, temel ahlaki ve insani değerlere sahip nitelikli insan kaynakları yatıyor. Geniş ürün yelpazesi ile matbaacılık sektöründe yurtiçi ve yurtdışındaki çalışmalarını hızla sürdüren Aryan Basım’ ın iç piyasada müşteri portföyünün desteği ile kazanmış olduğu başarı, 2011 yılında başlayan ihracat ile yurt dışına da devam ediyor. Dünya standartlarındaki üretimi ile öncülük üstlenen Aryan Basım, hem şirketin hem de sektörün gelişimi için çalışarak, lider olma hedefi doğrultusunda ilerliyor.





Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bilgiç

Önemli markalara üretim yapıyoruz

İhracat yaptıkları pazarların sayısını her yıl artırdıklarını ifade eden Aryan Basım Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bilgiç, şunları söyledi: “Birçok farklı coğrafyada ihracat gerçekleştiriyoruz. Özellikle ambalaj üretimimizle sektörde önemli katma değer sağlamayı başardık. Üretim kapasitemizi artırırken, kaliteyi koruyarak bu pazarların sayısını daha da artırmak öncelikli hedefimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” Bilgiç, özellikle kutu ambalajın yurt dışından önemli talep gördüğünü vurgularken, önemli markaların üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi.











