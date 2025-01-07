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ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşmeler imzalandı

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sözleşmeler imzalandı

16:057/01/2025, Salı
AA
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ASELSAN, 139 milyon 282 bin 142,43 dolarlık sözleşme imzaladı.
ASELSAN, 139 milyon 282 bin 142,43 dolarlık sözleşme imzaladı.

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 139 milyon 282 bin 142,43 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar, 2025-2028 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir." denildi.


#ASELSAN
#KAP
#Savunma Sanayii Başkanlığı

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