Asgari ücret zammı hafta başı netleşiyor

Asgari ücretin önümüzdeki hafta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ya da AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklanacağı belirtildi. AK Parti kaynakları, asgari ücretin 24 bin ila 25 bin lira arasında şekilleneceğini söyledi.
Yılın bitmesine 10 gün kala vatandaşın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak artışta. Bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis koridorlarında milletvekillerinin gündeminde de asgari ücret, faiz indirimi ve en düşük emekli aylığı vardı.
YENİ RAKAMIN ÇERÇEVESİ ÇİZİLDİ
Milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçe konuşmasında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin ipuçlarını verdiğini söyledi. Milletvekilleri, asgari ücretin 24 bin ila 25 bin lira arasında şekilleneceğini belirtirken, rakama son halinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilebileceğini ifade etti. Kaynaklar, asgari ücretin pazartesi günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ya da AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklanabileceğini dile getirerek, "Asgari ücretin 24 bin liradan az 25 bin liradan çok olmasını beklemiyoruz" dedi. Kaynaklar, asgari ücretin açıklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının 26 Aralık'ta yapılacağını anımsatarak, "Muhtemelen faiz indiriminin de asgari ücret nispetinde yapılması olasılığı var" değerlendirmesinde bulundu.
EMEKLİDE 16 BİN TL SENARYOSU
AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının da 16 bin lira bandında kalabileceğine işaret ederek, sürecin 3 Ocak'ta enflasyon verisiyle başlayacağını ve topun 7 Ocak'ta açılacak Meclis'te olacağını kaydetti.