Asgari ücret zammı hafta başı netleşiyor

Yılın bitmesine 10 gün kala vatandaşın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak artışta. Bütçe görüşmelerinin son gününde Meclis koridorlarında milletvekillerinin gündeminde de asgari ücret, faiz indirimi ve en düşük emekli aylığı vardı.

Milletvekilleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçe konuşmasında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin ipuçlarını verdiğini söyledi. Milletvekilleri, asgari ücretin 24 bin ila 25 bin lira arasında şekilleneceğini belirtirken, rakama son halinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilebileceğini ifade etti. Kaynaklar, asgari ücretin pazartesi günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ya da AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklanabileceğini dile getirerek, "Asgari ücretin 24 bin liradan az 25 bin liradan çok olmasını beklemiyoruz" dedi. Kaynaklar, asgari ücretin açıklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının 26 Aralık'ta yapılacağını anımsatarak, "Muhtemelen faiz indiriminin de asgari ücret nispetinde yapılması olasılığı var" değerlendirmesinde bulundu.