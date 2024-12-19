Asgari ücrette rakam zamanı

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ile hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ev sahipliğinde bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Meclis'te önceki gün gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Işıkhan’ın, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi aldıktan sonra tekrar başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz'' şeklindeki açıklamalarının ardından Türk-İş ve TİSK'in komisyon masasına teklifle gelmesi bekleniyor. Her iki tarafın da komisyonda asgari ücret tekliflerini iletip, toplantı bitiminde açıklama yapması öngörülüyor.





BİZ PARA VEREN DEĞİL İSTEYEN TARAFIZ

Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda biteceğini tahmin ediyorum. Burada, üçüncü toplantıdan önce bir rakamın belirlenmesini bir daha sizin huzurunuzda talep ediyorum. Bir daha söylüyorum, biz para veren taraf değiliz, para isteyen tarafız"demişti.





BİRÇOK KALEMİ ETKİLİYOR

Asgari ücret net 17 bin 2 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira tutarında hesaplanıyor. Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, staj ücretleri, askerlik ve doğum borçlanması gibi birçok kalemi de etkiliyor.





PİYASA BEKLENTİSİ %30-40 BANDINDA

Asgari ücret, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 yılı için öngördüğü yüzde 44'lük hedefi oranında artırılırsa 24 bin 483 lirayı bulacak. TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 21'lik zam yapıldığında ise 20 bin 572 liraya çıkacak. Asgari ücret, piyasa beklentileri dahilinde yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek. Yüzde 40 zam uygulanırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 liraya ulaşacak.



