Bakan Işıkhan: Asgari ücreti önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz

Çalışma Bakanı Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgri ücretin önümüzdeki hafta içerisinde neticelendirilmesinin beklendiğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarının gelecek hafta içerisinde neticelendirilmesinin beklendiğini ifade eden Işıkhan, "Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz." dedi.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği, 2025 yılında geçerli olacak
asgari ücret
belli oluyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu
'nun bugün gerçekleştirdiği ikinci toplantıyla son viraja girildi.
Komisyonun nihai kararı vermek üzere
19 Aralık Perşembe
günü yapacağı
üçüncü toplantı
öncesinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
önemli bir açıklamada bulundu.
"Önümüzdeki hafta neticelendirmeyi düşünüyoruz"
"Önümüzdeki hafta neticelendirmeyi düşünüyoruz"
TBMM'de, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, "
İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz.
" dedi.
Dördüncü toplantı olacak mı?
Dördüncü toplantı olacak mı?
Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "
Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz.
" cevabını verdi.
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