Asgari ücret zammında geri sayım sürüyor. 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacağına ilişkin pazarlık masası devam ediyor.





İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak.





Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.





Üçüncü toplantının ardından dördüncü toplantının da en kısa sürede yapılması ve 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamının gelecek hafta içerisinde belirlenmesi bekleniyor.





Asgari ücret zammı son durum nedir?

Konuşulan diğer zam oranı ve maaş senaryoları özetle şöyle:

Yüzde 21 zam; 20.570 TL

Yüzde 25 zam; 21.252 TL

Yüzde 30 zam; 22.102 TL

Yüzde 33.3 zam; 22.672 TL

Yüzde 33.7 zam; 22.731 TL

Geçmiş yıllardaki zam oranı

Geçmiş yıllarda yüksek zam oranlarıyla dikkat çekici seviyelere ulaşan asgari ücret özetle şöyle:

2022 Ocak; yüzde 50,5 zam, 4.235 TL maaş

2022 Temmuz yüzde 29 zam, 5.500 TL maaş

2023 Ocak yüzde 54,6 zam; 8.506 TL maaş

2023 Temmuz yüzde 34 zam; 11.402 TL maaş

2024 Ocak yüzde 49 zam; 17.002 TL maaş







