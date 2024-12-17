Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı'na katıldı.Erdoğan, Türkiye'de yaşayan 16 milyonu aşkın emekliye sağlıklı, bereketli, hayırlı ve güzel ömürler temenni etti. Emeklilerin yıllar yılı döktükleri alın teriyle ülkenin bugünkü noktalara ulaşmasında büyük pay sahibi olduğunu, kamuda, özel sektörde, tarımda, hayvancılıkta, ticarette görev aldıkları her alanda ülkenin büyüme ve kalkınma sürecine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Erdoğan, emeklilerin tüm bunların yanında sahip oldukları bilgi, erdem ve hayat tecrübesiyle ailelerine, çevrelerine, ülkeye ve millete önemli değerler kazandırdığını söyledi.

Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedik ise bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz.

“Emekli aylıkları ve asgari ücret üzerinden de çarpıtma yapıyorlar.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Biliyorsunuz son iki yılda altın gibi değerli madenlerin fiyatları tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. Altın fiyatlarındaki ani artışın Türkiye ekonomisiyle bir alakası yok. Dünyada en fazla ne yükseldiyse onun üzerinden hesaplama yapılmaz. Bir diğer çarpıtma da asgari ücret ve en düşük emekli maaşıyla ilgilidir. Ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda en düşük emekli aylığı 66 lira, yani 43 dolardır. Asgari ücret ise 184 liraydı. Bu rakam da 122 dolara denk geliyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira, yani 370 dolar. Asgari ücretin dolar bazında karşılığı ise 590 dolar. Dikkat ederseniz Sayın Özel bu rakamları hiç ağzına almıyor.”