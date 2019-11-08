Asgari ücretliye ucuz krediyle ev

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, her yıl en az 100 bin dar gelirliyi düşük maliyetle ev sahibi yapacak bir finansman modeli üzerinde çalıştıklarını müjdesini verdi. Samsun’da iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen Albayrak, paketin detayları hakkında bilgi verdi.

20 YIL VADELİ KREDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak paketin ayrıntıları hakkında bilgi veren Albayrak, “Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Her yıl en az 100 bin vatandaş ev sahibi yapılacak. 20 yıl vadeli olacak ve TOKİ'nin de içinde yer alacağı ve her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak modeli bu ay bitmeden özel bir programla anlatacağız” dedi.

MİLLETİN DESTEĞİYLE BERTARAF ETTİK

Türkiye'nin son yıllarda çok yoğun bir kuşatma planıyla mücadele ettiğini vurgulayan Albayrak, "Türkiye, Gezi olaylarının ardından çukur eylemleri, sözde kanton girişimleri, DEAŞ, PKK, FETÖ saldırıları yaşadı. Hiçbirinin amacı, ekonomide yaşadığımız saldırıların, tehditlerin taşıdığı amaçtan farklı değildi. Hiçbiri birbirinden bağımsız değildi. Hepsini milletimizin desteği ile bertaraf ettik. En sonunda ekonomideki saldırıların, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en üst seviyeye çıkardılar. Taviz vermedik” dedi.

BIZI ÇÖKERTECEKLERİNİ ZANNETTİLER

Türkiye'yi kur-faiz-enflasyon sarmalına almak için her yolun denendiğini, 3 büyük kur atağı yaşandığına işaret eden Albayrak, kuru çıkartabildikleri yere kadar çıkartıp enflasyonu kontrol edilemez hale getirmeye çalıştıklarını, altından kalkılamayacak bir faiz yükü ile ülkeyi çökerteceklerini zannettiklerini anlattı. Albayrak, geçen yıl ağustos ayında dolar kurunun 7,24'e kadar çıkarıldığını, daha da yukarıya çıkaracaklarını zannettiklerini belirti.

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FAİZ ÖDEMELERİNDEN TASARRUF YAPIYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yıl sene başında koydukları 117 milyar lira faiz ödeme kapasitesini 100 milyarın da altında kapayarak elde edecekleri tasarrufu bütçedeki diğer kalemlere aktarmayı hedeflediklerini de kaydetti. Albayrak, “Öncü göstergeler, ekonomideki toparlanma eğiliminin güçlendiğini gösteriyor. Son çeyreğin bu öncü rakamları da gösteriyor ki inşallah bu yılı, birilerinin söyleminin aksine pozitif büyüme ile kapatacağız" şeklinde konuştu.

YÜZDE 12-13'LERE KADAR DÜŞTÜ

Sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme için firmaları üç kamu bankası ile İleri, İVME Finansman Paketi kapsamında desteklemeye devam edeceklerini belirten Albayrak, bu kapsamda tahsis rakamının 25 milyar, kredi kullandırılan miktarın da 10 milyar lirayı geçtiğini aktardı. Kurumsal kredi faizlerinin 2014 Nisan'ın da altına düşerek yatırım ortamındaki faiz yükünün güçlü şekilde düştüğünü dile getiren Albayrak, “Haziran ayında yüzde 25,26'lardaydı piyasa faizi. Bugün 12-13'lerde" dedi.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Ekim ayı itibarıyla enflasyonun TÜFE'de 8,55, ÜFE'de yüzde 1,70 seviyelerine indiğine dikkat çeken Albayrak, şunları kaydetti: “İnşallah daha da iyi olacak. Bu daha başlangıç. Yıl sonu hedefimiz kasım ve aralık ayı baz etkisinden, eksi aylardan dolayı hedeflediğimiz 12'lerin altında gerçekleşerek ama önümüzdeki yıl itibarıyla artık düşük tek hanelileri çok daha güçlü şekilde yaşayacağımız bir döneme hızla Türkiye girecektir.”