Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 3. kez toplandı. Bugünkü toplantıda masaya rakamın gelmesi bekleniyordu. Bakanlıkta yapılan toplantı sonrası yapılan açıklamada, işçi ve işveren taraflarının rakamları konuştuğu açıklandı. Kulislerde asgari ücretin 23 bin ila 25 bin TL arasında şekillenebileceği konuşuluyor.
Yedi milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında üçüncü toplantısına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde saat 11.30'da başlayan toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsil ediyor.
Masaya rakamın gelmesi bekleniyor
Görüşmelerde işçi ve işveren taraflarının asgari ücret için tekliflerini sunması bekleniyor. Her iki tarafın da toplantı bitiminde açıklama yapması öngörülüyor.
- Meclis'te önceki gün gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Işıkhan’ın, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi aldıktan sonra tekrar başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.
Komisyon ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirdi.