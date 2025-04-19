Askeri fabrikalar ihracatla büyüdü

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin 2021 ve 2022 bilançolarıyla 2023 ve 2024 bütçeleri TBMM KİT Komisyonu’nda ele alındı. ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, komisyonda yaptığı sunumda, 2024 cirolarının 1,1 milyar dolar olduğunu söyledi.





143 PROJEDEN 4,2 MİLYAR DOLAR

ASFAT'ın Ocak 2018'te kurulduğunu anımsatan Mustafa İlbaş, "Şu anda tamamlanmış ve biten bütün projelerimizi topladığımızda bu sayı 143'tür. Bunun parasal büyüklüğü ise yaklaşık 4,26 milyar dolara ulaşmıştır" bilgisini verdi. İhracat rakamlarına yıllara göre sürekli bir arttığını ifade eden İlbaş, "2024'te 644 milyon dolarlık bir ihracat yaparak- ki bu rakama baktığımızda bizim toplam ciromuzun yarısından fazlasını ihraç ettiğimizi görebilmekteyiz- diğer yarısını da ülke içerisinde, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere oralara yaptığımızı söyleyebilirim" dedi. İlbaş, ASFAT'ın sermayesinin %100'ü kamuya ait olduğunu ve Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak çalıştığını ifade ederek, 27 askerî fabrika ve 10 askerî tersanede 30 binden fazla vasıflı personelle faaliyetlerini sürdürdüklerini aktardı.





ASFAT PAKISTAN IÇIN 4 GEMI YAPIYOR

ASFAT'ın Pakistan'a yönelik yatırımını, "Türkiye'nin tek seferde yaptığı en büyük ihracat projesi" olarak tanımlayan İlbaş, Pakistan için 4 gemi üretimini yaptıklarını kaydetti. İlbaş, "Bunun bir tanesi teslim edildi, bir tanesi de bu sene teslim edilecek ve aynı zamanda 2 tanesi Pakistan'da yapılmaktadır. Onun da bir tanesi de bu yıl teslim edilecek" bilgisini paylaştı.



