İhracat kargoları yüzde 41 indirimli uçacak

Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo markası Turkish Cargo, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile yapılan indirimli kargo taşımacılığına yönelik iş birliği anlaşmasını altıncı kez yeniledi. Anlaşmanın yenilenmesine dair imza töreni, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla THY Genel Müdürlük VIP Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Prof. Dr. Ahmet Bolat, yenilenen protokolle ihracatçılara daha düşük tarife sunduklarını belirtti. Bolat, "İhracatçılarımız kampanya kapsamındaki 37 farklı destinasyona, ürün türüne göre değişmekle birlikte, genel kargoda yüzde 41, bozulabilir kargoda ise yüzde 37’ye varan oranlarda indirimle ürünlerini güvenle ulaştırabilecek" dedi.

TİM Başkanı Gültepe ise şunları kaydetti: "Uzak mesafelerden hızlı sevkiyat için hava taşımacılığı, tek seçenek olarak önümüze çıkıyor. Gururla söylemeyelim ki THY bu konuda her zaman ihracatçının yanında oluyor. Hava kargo taşımacılık yükümüz her yıl artıyor. 2024'te hava yoluyla yapılan ihracatımız yüzde 45 artışla 244 bin tona ulaşmış, değer olarak baktığımızda hava yoluyla 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Neredeyse toplam ihracatımızın yüzde 10'unu hava yoluyla yapmışız" diye konuştu.