Trendyol'da e-ihracat hedefi 8 milyar dolar

Trendyol, önümüzdeki 5 yılda teknoloji, pazarlama ve lojistik yatırımlarıyla ihracat hacmini 8 milyar doların üzerine çıkarmayı ve 18 milyonu yurt dışında olmak üzere toplam 55 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı amaçlıyor. Şirket, Doğu Avrupa bölgesinde ise 4 milyon aktif kullanıcı ve 12 milyon sipariş hedefliyor.





‘MADE IN TÜRKİYE’ ÜRÜNLERİNİ DÜNYAYLA BULUŞTURUYORUZ

Doğu Avrupa operasyonlarının birinci yılı doldurması vesilesiyle Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Türkiye’deki üreticilerimizi, esnafımızı, KOBİ’lerimizi ve kalitesi tüm dünyada tescilli ‘Made in Türkiye’ etiketli ürünlerimizi e-ihracat yoluyla dünya pazarlarında milyonlarca yeni müşteriyle buluşturuyoruz” diye konuştu. “Biz dijital AVM’yiz” diyen Çetin, “Türk ürünlerinin dünyayla buluşması için köprü olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.





250 BİN SATICIYI E-İHRACATÇI YAPACAK

Şirketin e-ihracattaki büyüme stratejisi için son 1 yılda teknoloji, lojistik ve pazarlama gibi alanlara 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarının altını çizen Çetin, “Ticaret Bakanlığı, 2030’a kadar ihracatın yüzde 10’unu e-ihracat aracılığıyla yapma hedefini belirledi. Biz de bu hedefe büyük katkı yapacağımıza inanıyoruz. Ülkemizin üretim gücünü ve potansiyelini dünyayla buluşturmak en önemli hedefimiz” ifadesini kullandı. Bugüne kadar 120 binden fazla iş ortağını dijitalleşme ve mikro ihracat çözümlerle ihracatçı hale getirdiklerini sözlerine ekleşen Çetin, “İş ortaklarımız son bir yılda 1,5 milyar dolardan fazla yurt dışı satış hacmi oluşturdu. Önümüzdeki dönemde 250 binden fazla satıcımızın tamamını e-ihracatçı yapmak için çalışıyoruz” diye konuştu.





İSTANBUL HAVALİMANI’NA LOJİSTİK ÜS KURUYORUZ

İstanbul Havalimanı'nda (İGA) yeni bir operasyon merkezi yatırımına başladıklarını dile getiren Çağlayan Çetin, "Yeni e-ihracat üssümüz olarak konumlandıracağımız İstanbul Havalimanı IGA operasyon merkezimizin inşaatını bu yıl içinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Söz konusu merkezin lojistik üsse dönüşeceğini vurgulayan Çağlyan Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu merkez ile uzun vadede şirketimizin kapsayıcı büyüme amacına ve 2030 hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.”





DİL BARİYERİNİ YAPAY ZEKA İLE AŞTIK

Çağlayan Çetin

Trendyol’un öncü bir teknoloji şirketi olduğunun altını çizen Çağlayan Çetin, en önemli avantajının kendi geliştirdikleri teknoloji olduğunu da ifade etti. Çetin, şöyle devam etti: “Global pazarlarda rekabet etmek istiyorsanız taviz veremeyeceğiniz tek konu teknolojinizin iyi olması. Girdiğimiz her pazarda kurduğumuz altyapı için ciddi ölçekte teknoloji ve yazılım geliştirmesi ihtiyacı oluşuyor. Biz bunu Türkiye’deki bulunan 2 binin üzerinde yazılım mühendisimizle gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi teknolojiler de e-ihracata önemli katkı sağlıyor. Dış pazarda en önemli konulardan biri de dil. Her girdiğimiz ülkede, oranın yerel dilinde hizmet veriyoruz. Bu anlamda da Türkiye’deki ilk yerli yapay zeka dil modelini (LLM), Trendyol olarak biz oluşturduk. Böylece Denizli’deki bir üretici satış yapmak istediği ülkenin dilini bilmese de ürünlerini platforma yükleyebiliyor, gelen soruları yanıtlayabiliyor. Müşteri deneyimi anlamında da bu uygulama bize olumlu dönüş sağlıyor.”



