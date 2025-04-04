Kimya sektöründen martta 2,7 milyar dolarlık ihracat

"Yeni açıklanan gümrük tarifelerinde durumu ülkemiz lehine çevirebilmek için sadece ABD ile değil AB başta olmak üzere ihraç pazarlarımızın tamamında ticaret diyaloğumuzu artırmaya odaklanmalıyız. Diğer yandan büyük emek ve uğraşlar sonucu hayata geçirdiğimiz Kimya Teknoloji Merkezimiz faaliyete başladı. Sektördeki firmalarımızın AR-GE, test ve analiz hizmetleri, sertifikasyon, danışmanlık gibi konularda Kimya Teknoloji Merkezimizden maksimum düzeyde faydalanmalarını arzu ediyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek, güçlü bir ekonomi için kimya sektörünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Plastikten boyaya, kozmetikten eczacılık ürünlerine, kauçuktan organik ve anorganik kimyasallara kadar 16 alt sektörümüzle beraber üretmeye, istihdama ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."