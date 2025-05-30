ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: Yeni yatırım teşvik sistemi yatırım iştahını artıracak

ASKON Başkanı Aydın yeni teşviklerin yatırım ve üretimi güçlendireceğini vurguladı.
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yeni yatırım ve teşvik sistemini değerlendirdi. Aydın, bu adımın kalkınma sürecine önemli katkılar sunacağını vurgulayarak, söz konusu düzenlemenin yatırımcılarda yeni bir motivasyon oluşturacağını ifade etti.
Anadolu Aslanları ve İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı
Orhan Aydın
, yeni yatırım ve teşvik sisteminin Türkiye yüzyılı kalkınma hamlesi kapsamında önemli bir adım olduğunu belirterek, sistemin yatırım iştahını artıracağını söyledi.
"Üretim odaklı sanayi politikalarının güçlü bir yansıması"
"Üretim odaklı sanayi politikalarının güçlü bir yansıması"
ASKON Başkanı Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti;
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır tarafından kamuoyuna duyurulan Yeni Yatırım Teşvik Sistemi, iş dünyamız için son derece kıymetli bir adım olmuştur.
Yatırım kredilerine yönelik 11,5 ila 18,4 puanlık faiz/kar payı desteği, yatırım tutarının %20’sine ve 240 milyon TL’ye varan katkılar, ayrıca Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında öz kaynakla yapılacak makine alımlarına sağlanacak nakdi destekler, üretim odaklı sanayi politikalarının güçlü bir yansımasıdır.
Bu kapsamlı destekler, özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün yatırım iştahını artıracak, üretim gücümüzü pekiştirecek ve ülkemizin küresel rekabetçiliğine büyük katkı sunacaktır.
ASKON olarak, yatırımı, üretimi ve milli kalkınmayı önceleyen bu stratejik yaklaşım nedeniyle Sayın Bakanımıza ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyor; iş dünyası adına memnuniyetimizi ifade ediyoruz.
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