Alman basınından çarpıcı analiz: 'Avrupa Türkiye'ye muhtaç'

Analizde, “Avrupa ile Asya arasında yükselen güç Türkiye” ifadesine yer verilirken, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde izlenen çok yönlü dış politikanın Türkiye’yi bölgede belirleyici aktör haline getirdiği belirtildi. Erdoğan’ın, Türkiye’yi sadece sınırlarının içine hapsolmuş bir ülke olarak görmediği ve küresel krizlerin çözümünde aktif rol almayı hedeflediği kaydedildi. Bu yaklaşımın, Türkiye’yi dünya sahnesinde öne çıkardığı vurgulandı.

Savunma ve enerji Türkiye'yi vazgeçilmez kıldı

FAZ’ın analizinde dikkat çeken bir diğer bölüm ise, Türk savunma sanayiine yönelik Avrupa’dan gelen yoğun ilgi oldu. Haberde, "İspanya, Portekiz, Polonya, Romanya ve Estonya gibi Avrupa Birliği ülkeleri halihazırda Türk savunma ürünlerinin müşterisi" ifadesine yer verildi. Bu durumun Türkiye'nin teknoloji ve üretim kabiliyetindeki ilerlemeyi açıkça ortaya koyduğu belirtildi.

Ayrıca analizde, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle geliştirdiği ilişkiler, enerji koridorları üzerindeki konumu ve Doğu ile Batı arasında dengeleyici rolü de Avrupa açısından vazgeçilmez bir ortak haline geldiğini gösteren unsurlar arasında sayıldı. Türkiye’nin sadece coğrafi konumuyla değil, diplomatik ağıyla da dikkat çektiği belirtilirken, “Bugün sadece Çin ve ABD, Türkiye’den daha fazla diplomatik temsilciliğe sahip” değerlendirmesi yapıldı.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, Türkiye'nin yükselen etkisinin artık görmezden gelinemeyeceğini ve Avrupa'nın bu gerçeği dikkate alarak hareket etmek zorunda olduğunu ifade etti.















