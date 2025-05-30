Türkiye ideal bir aktör: Fidan Rusya'dan sonra Ukrayna'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev yolculuğu sırasında Ukrayna ve Rusya arasındaki barış müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, “Şartlar göz önüne alındığında tarafların karşı karşıya gelip, oturup bir masa etrafında müzakere edebilmeleri için bir yere ihtiyaçları var. Türkiye bu noktada aslında ideal bir aktör” diye konuştu.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tarafların müzakere edebilmeleri için bir yere ihtiyaçları olduğunu ve Türkiye'nin bu noktada ideal bir aktör olduğunu söyledi. Bakan Fidan Ukrayna’ya yapacağı ziyaret için sabah saatlerinde Polonya’dan Kiev’e demir yoluyla hareket etti. Trende gazetecilere açıklamalarda bulunan Fidan, Ukrayna-Rusya Savaşı ve İstanbul barış müzakerelerine dair konuştu.
ESİR TAKASI ÖNEMLİ ADIM
Ortada genel diplomatik bir başarı varsa bunu, tarafların bir şekilde karşılıklı konuşmaya razı olmaları ve bunun neticesinde de sonuç almaları şeklinde değerlendiren Fidan, bin esir takasının bu konuda atılmış önemli bir adım olduğuna dikkati çekti. Fidan, "Ondan sonra tarafların ilk defa resmi bir şekilde kendi ateşkes pozisyonlarını kaleme alıp karşı tarafa iletme, bunun üzerinden müzakereyi devam ettirme adımı da önemli bir adım” dedi. İstanbul barış müzakerelerinin ardından 100 esir asker değişimi yapıldığını hatırlatan Fidan, tarafların birbirlerine müzakere pozisyonlarını deklare edip ortaya koyması gerektiğini belirtti.
ATEŞKES PARAMETRELERİNİ İLETTİK
Fidan, Rusya ziyareti sırasında, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi yönündeki çabalarının Rus makamlarına bir kez daha ifade edildiğini söyleyerek, şunları aktardı: "Aynı zamanda, önemli bir bölge ülkesi olarak konuyu başından beri, sadece durması için çaba harcayan değil, bütün yönleriyle takip eden ülke olarak, konu ateşkese ulaşmayı mümkün kılacak parametreler, gerçekçi parametreler neler olabilir ona ilişkin görüşlerimizi de ilettik." Bu konuda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir perspektifi bulunduğunu ve bunu aktarma imkanı olduğunu söyleyen Fidan, "Şartlar göz önüne alındığında tarafların karşı karşıya gelip, oturup bir masa etrafında müzakere edebilmeleri için bir yere ihtiyaçları var. Burada tabii ki Türkiye bu noktada aslında ideal bir aktör” ifadelerini kullandı.
Müzakerelerin merkezi İstanbul
- Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için İstanbul platformunu sağladığına dikkati çeken Şoygu, şunları kaydetti: “Türkiye’ye Rusya-Ukrayna müzakereleri için İstanbul platformunu sunmasından dolayı minnettarız. Müzakerelerde güvenliğin sağlanması ve uygun koşulların oluşturulması için çok çaba sarf edildiğini biliyoruz. İstanbul platformu, Karadeniz Tahıl Anlaşması ve şimdi Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili her alanda ana platform haline geliyor.”
PESKOV: UKRAYNA’DAN YANIT ALMADIK
- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı. Ukrayna'nın yeni tur müzakereleri "bozması" durumunda Rusya'nın atacağı adımlara yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "İkinci tur için 2 Haziran Pazartesi, İstanbul'da buluşmayı teklif ettik. Ukrayna tarafından bir yanıt beklememiz ve kendimizi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar, bildiğim kadarıyla, Ukrayna tarafından hiçbir yanıt alınmadı” diye konuştu.
SYBİHA: PAZARTESİ ÇOK GEÇ
- Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, yeni tur müzakerelerin 2 Haziran’da İstanbul’da yapılmasını teklif etmesini değerlendirdi. Sybiha, sözlerini şöyle tamamladı: “Pazartesiye kadar neden bekleyelim? Ruslar nihayet, on günlük düşünme ve Ukrayna'ya karşı darbelerden sonra 'memorandumlarını' hazırladılarsa, hemen bize teslim edilebilirler. Rus tarafının bir sonraki toplantıyı aksatmayacağını ve daha önce kararlaştırıldığı gibi önerilerini derhal sunacağını umuyoruz. Sadece iyi hazırlanmış bir toplantı somut sonuçlar üretme potansiyeline sahiptir."