Türkiye ideal bir aktör: Fidan Rusya'dan sonra Ukrayna'da

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tarafların müzakere edebilmeleri için bir yere ihtiyaçları olduğunu ve Türkiye'nin bu noktada ideal bir aktör olduğunu söyledi. Bakan Fidan Ukrayna’ya yapacağı ziyaret için sabah saatlerinde Polonya’dan Kiev’e demir yoluyla hareket etti. Trende gazetecilere açıklamalarda bulunan Fidan, Ukrayna-Rusya Savaşı ve İstanbul barış müzakerelerine dair konuştu.

Ortada genel diplomatik bir başarı varsa bunu, tarafların bir şekilde karşılıklı konuşmaya razı olmaları ve bunun neticesinde de sonuç almaları şeklinde değerlendiren Fidan, bin esir takasının bu konuda atılmış önemli bir adım olduğuna dikkati çekti. Fidan, "Ondan sonra tarafların ilk defa resmi bir şekilde kendi ateşkes pozisyonlarını kaleme alıp karşı tarafa iletme, bunun üzerinden müzakereyi devam ettirme adımı da önemli bir adım” dedi. İstanbul barış müzakerelerinin ardından 100 esir asker değişimi yapıldığını hatırlatan Fidan, tarafların birbirlerine müzakere pozisyonlarını deklare edip ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Fidan, Rusya ziyareti sırasında, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi yönündeki çabalarının Rus makamlarına bir kez daha ifade edildiğini söyleyerek, şunları aktardı: "Aynı zamanda, önemli bir bölge ülkesi olarak konuyu başından beri, sadece durması için çaba harcayan değil, bütün yönleriyle takip eden ülke olarak, konu ateşkese ulaşmayı mümkün kılacak parametreler, gerçekçi parametreler neler olabilir ona ilişkin görüşlerimizi de ilettik." Bu konuda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir perspektifi bulunduğunu ve bunu aktarma imkanı olduğunu söyleyen Fidan, "Şartlar göz önüne alındığında tarafların karşı karşıya gelip, oturup bir masa etrafında müzakere edebilmeleri için bir yere ihtiyaçları var. Burada tabii ki Türkiye bu noktada aslında ideal bir aktör” ifadelerini kullandı.