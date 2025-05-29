Bakan Fidan AB Yüksek Temsilcisi ile görüştü

Rusya ’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimiyle başlayan ve küresel çapta etkiler yaratan iki ülke arasındaki savaş, tüm vahşetiyle devam ediyor.





İki ülkenin de kayıplar verdiği çatışmaların sonlandırılması için uluslararası barış çağrıları ve çabalar da hız kesmiyor.





Bu kapsamda iki ülke arasında köprü olan, barışı teşvik eden ve ateşkes müzakerelerine ev sahipliği yapan Türkiye, çabalarını sürdürüyor.





AB Yüksek Temsilcisi ile görüştü





Bu kapsamda etkin bir rol alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Savaşı sona erdirecek adımlar ele alındı





Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı bağlamında yürütülen uluslararası girişimler ve savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.





Fidan, hafta başında Rusya’da yaptığı temaslar ve Ukrayna’ya gerçekleştirmekte olduğu ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulundu.





Görüşme, Türkiye'nin barış diplomasisindeki aktif pozisyonunun sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.











