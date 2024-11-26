Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Mardin’de sanayicilerle buluştu. Merkez Artuklu ilçesinde MÜSİAD Mardin İl Şubesinde düzenlenen programda, iş insanları ve sanayicilerle bir araya gelen Asmalı, ziyaret ve açılış törenlerine katılmak için kente geldiğini söyledi.





60 BİN ŞİRKET MÜSİAD ÇATISI ALTINDA

MÜSİAD’ın 34 yılı geride bıraktığını ifade eden Asmalı, şunları kaydetti: “Kıymetli yol arkadaşlarımızla beraber bu yolculuğumuz devam ediyor. Birçok süreçlerden geçtik. MÜSİAD, bugün itibarıyla 14 bin üyemiz ve bunların temsil ettiği 60 bin işletmeyle Türkiye ve dünyada güçlenerek büyümeye devam ediyor.” MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Bülent Tekin de ziyaret için Asmalı’ya teşekkür etti. Programa, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Cihad Terzioğlu, dernek üyeleri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.





Mardin’e tesis yatırımı

Mardin’de yapılacak bir makarna üretim tesisi için temel atma töreni düzenlendi. Temelini atacakları bu tür tesislerin Mardin’e dinamizm katacağına inandığını dile getiren AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, törende, bu önemli tesisi Mardin’e kazandıracak Azim Grup Holding’i başarılarından dolayı tebrik etti. Adak, Mardin’in bu tür tesisler için yeterli kapasitede olduğunu bir kez daha ispatladığını kaydetti.





BAŞARI HİKAYESİ GÖRÜYORUZ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı da Mardin’de temel atma törenine katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tesisinin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Asmalı, “Burada girişimcilik ve bir başarı hikayesini görüyoruz. Katma değerli bir ürün olan tesisin temel atma töreni için buradayız. İnşallah seneye bu vakitlerde üretilen ürünlerin ihraç edilmeye başlanacak günleri de görürüz” ifadelerini kullandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan ise tarihi kent Mardin’de bu yatırımın temelini attıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.











