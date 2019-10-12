Ekonomi Atatürk Havalimanı terminali kiraya çıktı
EMLAK

Atatürk Havalimanı terminali kiraya çıktı

İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi yüzde 35 ciro payı muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile kiraya çıkarıldı. Genel Havacılık Terminalinde, yolcu terminalinden ayrı bir terminalde iş jetleri ya da hava taksi ruhsatıyla uçuş yapan işletmelere hizmet veriliyor.

Haber Merkezi DHA
Atatürk Havalimanı
Atatürk Havalimanı

İstanbul Havalimanı'na büyük göç sonrası Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere 7 Nisan'da kapatıldı.

Bu tarihten itibaren Atatürk Havalimanı müstakil kargo, bakım/onarım, genel havacılık, hava taksi, iş uçuşları, devlet uçakları ile yapılan uçuşlar ve otoritenin uygun göreceği trafiklere hizmet veriyor.

  • "Millet Bahçesi" hazırlıkları kapsamında Atatürk Havalimanı apronunda faaliyetleri sona eren tesislerin ve binaların yıkım ihalesi perşembe günü yapıldı.

Yıkım ihalesinin yanı sıra Atatürk Havalimanı'nda bulunan Genel Havacılık Terminali işletimi yüzde 35 ciro payı muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar kiraya verilmek amacıyla ihaleye çıktı.

İhaleye katılmak isteyenler 50 bin lira geçici teminat vereceği de ihale ilanında belirtildi. Kiralanacak terminale talip olanlar 24 Ekim saat 14:00’e kadar ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp DHMİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak Birimine verecek. İhale 24 Ekim saat 14:30’ da DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.

İŞ JETİ KULLANANLAR GENEL HAVACILIK TERMİNALİN'NDEN GEÇİŞ YAPIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Ağustos 2018 verilerine göre Türkiye'de 44 hava taksi işletmesinde 202 hava aracı, 76 genel havacılık işletmesinde 362 hava aracı bulunuyor. 114 Türk tescilli iş jeti var. Birçok ünlü ismin de kendisine ait iş jeti bulunurken iş insanları kullanmadığında hava taksisi olarak kiraya verdiği iş jetleri için Atatürk Havalimanı da dahil bazı havalimanlarında genel havacılık terminalleri var. Genel Havacılık Terminallerinde, yolcu terminalinden ayrı bir terminalde iş jetleri ya da hava taksi ruhsatıyla uçuş yapan işletmelere hizmet veriliyor. Genel Havacılık Terminali'ni kullanan yolcular; güvenlik, gümrük ve pasaport işlemlerini beklemeden bu terminalde yapabiliyor.

YIKIM İHALESİ DE TAMAMLANDI

Atatürk Havalimanı arazisinin “Millet Bahçesi” olması ve terminal binalarının da kongre ve fuar merkezine dönüşmesi planlanıyor.

“Millet Bahçesi’nde, bahçeler ve kıraathaneler, atölyeler, yürüyüş ve bisiklet yollarının olması bekleniyor. "Millet Bahçesi" hazırlıkları kapsamında apronda faaliyetleri sona eren bazı tesislerin ve binaların yıkım işine ait ihale de perşembe günü yapıldı.

Okul taşıtlarına yönelik kritik yaş düzenlemesi
EKONOMİ
Okul taşıtlarına yönelik kritik yaş düzenlemesi

Turizmciler 2020'de de rekor bekliyor
EKONOMİ
Turizmciler 2020'de de rekor bekliyor
Rasulayn kontrol altında

Rasulayn kontrol altında

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.
Oğlum, o silahı at ve teslim ol

Oğlum, o silahı at ve teslim ol

​Evlat nöbetindeki baba, kaçırılan oğluna seslendi.
Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyadda

Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyad'da

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 4. gününde hızla ilerliyor.
18 köy PKK'dan temizlendi

18 köy PKK'dan temizlendi

Suriye Milli Ordusu onlarca PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.
Yine gazeteciler hedefte

Yine gazeteciler hedefte

​Basın mensuplarının kaldığı otelin yakınına havan topu atıldı.
Terör yandaşı yine sahnede

Terör yandaşı yine sahnede

​CHP'nin konferansa davet ettiği Holmes: "Türkiye sivilleri katlediyor".

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Rahat uyu intikamın alınacak

Rahat uyu intikamın alınacak

​PKK'nın şehit ettiği 9 aylık Muhammed son yolculuğuna uğurlandı.
YPG'den bir günde<br>3 farkı tiyatro

YPG'den bir günde
3 farkı tiyatro

YPG'liler Avrupa ve ABD'den medet umuyor.

Yaş sınırı aranmayacak

Yaş sınırı aranmayacak

​On binlerce okul taşıtı için kritik düzenleme.
Kahramanlığın cinsiyeti olmaz

Kahramanlığın cinsiyeti olmaz

"Yiğit Mehmetler olduğu kadar yiğit Ayşeler de var."
3 terörist daha yakalandı

3 terörist daha yakalandı

​Rasul Ayn'da terör örgütüne darbe üstüne darbe.
415 terörist etkisiz

415 terörist etkisiz

​Milli Savunma Bakanlığı harekata ilişkin açıklama yaptı.
Kaçacak yer yok

Kaçacak yer yok

Tel Abyad ve Rasulayn'da PKK'nın etrafındaki çember daraldı.
Devletimizin yanındayız

Devletimizin yanındayız

​Diyarbakır annelerin Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi.​
Hulusi Akar'dan harekat açıklaması: Mehmetçiğin morali çok yüksek
Gündem

Hulusi Akar'dan harekat açıklaması: Mehmetçiğin morali çok yüksek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yaparak, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi göndeririz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonumuza işgal hareketi derseniz, kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi göndeririz

AK Parti'nin il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye'nin operasyonuna "işgal" diyen Avrupa Birliği'ne seslenen Erdoğan, "Eyy Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şuandaki operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay kapıları açarız 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi. Erdoğan, harekatı kınayan Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye "Sen kınasan ne yazar kınamasan ne yazar" diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyon üzerinden kara propagada yapanlara da "Hristiyan Suriyelilerin yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye dünyayı ayağa kaldırmaya çalıştılar. Ulan bombayı atan sizsiniz, füzeleri atan sizsiniz terbiyesiz herifler' dedi.
Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Erdoğan: Barış pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda şimdiye kadar 109 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.