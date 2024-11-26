Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Auran Kozmetik Ar-Ge’ye yoğunlaştı

Auran Kozmetik Ar-Ge’ye yoğunlaştı

04:0026/11/2024, Salı
G: 24/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Yurt içi ve yurt dışı pazarındaki faaliyetlerini hızla geliştiren Auran Kozmetik, Ar-Ge yatırımlarını artırarak ürün porföyünü genişletmeyi planlıyor. Auran Kozmetik Kurucusu Abdullah Karataş, “Doğru Ar-Ge, pazarlama ve ihracat stratejileri belirlendiğinde, ülkemiz ve firmamızın global ölçekte hak ettiği değeri bulacağına inancım tam” şeklinde konuştu.

Genç ve dinamik bir ekiple faaliyetlerini 2 bin metrekarelik alanda sürdüren Auran Kozmetik, yurt içi ile yurt dışı pazarındaki payını hızla artırıyor. İstihdama sağladığı katkının yanı sıra Türkiye’yi küresel pazarda temsil eden marka, Ar-Ge, pazarlama ve ihracat çalışmalarına ağırlık veriyor. Auran Kozmetik’in kurucusu Abdullah Karataş, MÜSİAD EXPO fuarının sektördeki önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin kozmetik pazarının potansiyelini ve ihracat stratejilerinin önemini vurguladı. Karataş, “Ülkemizde kozmetik sektörü, 2024 yılında yaklaşık 1,27 milyar dolarlık bir gelir elde etmesi beklenen büyük bir sektör. Biz de Auran Kozmetik olarak, bu büyümenin öncülerinden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.


KOZMETİK PAZARININ HACMİ ARTIIYOR

Abdullah Karataş, gelecek vizyonu ve hedefleri hakkında da konuşarak, “Doğru Ar-Ge, pazarlama ve ihracat stratejileri belirlendiğinde, ülkemiz ve firmamızın global ölçekte hak ettiği değeri bulacağına inancım tam” şeklinde konuştu. Karataş “Sektörümüzde MÜSİAD benzeri fuarların olmasını sevindirici buluyorum. Türkiye de kozmetik pazarı, içerisinde bulunduğumuz 2024 yılında yaklaşık 1,27 milyar dolar gelir elde etmesi beklenen bir sektör. Özellikle ihracat odaklı büyüme stratejileri ve iç pazardaki talep artışı ile birlikte, ekonomik katkısının ülke ekonomisinde ki yerinin zamanla daha belirgin hale geleceğini düşünmekteyim. Türkiye’deki kozmetik firmaları, özellikle doğal ve organik ürün segmentinde güçlü bir ihracat potansiyeline sahip. Bölgesel bazda kendisini ispat etmiş ürünlerimiz var. Isparta da Gül, İzmir de Lavanta ve Kekik, Muğla da Biberiye, Mersin de Nane yetiştiriciliği derken Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarına yapılan ihracatlar, sektörün büyümesini destekleyen önemli faktörlerden biri” açıklamasında bulundu.


2022 YILINDA FAALİYETE BAŞLADI

Auran Kozmetik’in kuruluş amaçlarına da değinen Karataş, şunları söyledi: “2022 mayıs itibariyle faaliyete başlayan firmamızda genç bir ekip ile yola devam ediyoruz. Bugün 2 bin metrekare alanda çalışmalarını sürdüren işletmemizde yurt içi ve yurt dışı satış ve pazarlamanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Amacımız bugün temel yapı taşlarını inşa ettiğimiz işletmemizin şehrimizin istihdamına katkı sağlaması ve sektörde bilinen, kalitesinden ödün vermeden tüm Dünya da adını duyurduğu bir firma haline gelmesi.”


PAZARLAMA VE İHRACAT STRATEJİSİ BELİRLENDİ

Auran Kozmetik’in katılımıyla güçlenen MÜSİAD Fuarı, sektör profesyonellerine yeni iş birlikleri ve pazarlama olanakları sunarken, Türkiye’nin kozmetik sektöründeki uluslararası etkisini artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelecek vizyonu ve hedeflerini de açıklayan Abdullah Karataş, “Doğru bir Ar-Ge, pazarlama ve ihracat stratejileri belirlendiğinde ülkemiz ve firmamızın Globalde hak ettiği değerin üstüne çıkacağımıza olan inancım tam” diye konuştu.


Auran Kozmetik Kurucusu Abdullah Karataş

Auran Kozmetik’ten uyku ve yastık spreyi

  • Kayseri de yetiştirilmekte olan Erciyes Dağı eteklerinde bulunan lavanta,nane,biberiye gibi aromatik bitkilerden elde edilmiş lavanta ve nefes açıcı uyku ve yastık spreylerini Auran Kozmetik tüketicilere sunuyor. Auran Kozmetik, sağlıklı yaşamın ve kaliteli uykunun önemini bilen bir marka olarak, uyku ve yastık spreyi ile tüketicilerine rahatlatıcı bir deneyim sunuyor. Ürün, özellikle stresli günlerin ardından dinlendirici bir uyku sağlamak isteyenler için özel olarak formüle edildi. Şirket, Erciyes Üniversitesi Uyku Laboratuvarı ve Teknopark ile ortak yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sayesinde, uyku kalitesini artırıcı doğal içerikler kullanarak ürününü geliştirdi. Ayrıca, sektördeki bilinen araştırma şirketleriyle iş birlikleri yaparak, bilimsel verilerle desteklenen ürün formülasyonları oluşturdu. Geliştirilen uyku ve yastık spreyi, doğal özlerle hazırlanmış rahatlatıcı ve huzur verici etkisiyle, yastığa sıkıldığı anda uyku ortamını iyileştiriyor. Yatmadan önce birkaç sprey uygulayarak hem zihinsel rahatlama sağlanıyor hem de uyku sürecine geçiş daha huzurlu hale geliyor. Auran Kozmetik, gelecek vizyonumuz doğrultusunda, Ar-Ge yatırımlarımızı artırarak, her geçen gün yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdürüyor.




#müsiad expo
#fuar
#2024
#Auran Kozmetik
#Ar-Ge

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 26 Kasım son dakika kar tatili haberleri