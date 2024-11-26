Auran Kozmetik Ar-Ge’ye yoğunlaştı

Genç ve dinamik bir ekiple faaliyetlerini 2 bin metrekarelik alanda sürdüren Auran Kozmetik, yurt içi ile yurt dışı pazarındaki payını hızla artırıyor. İstihdama sağladığı katkının yanı sıra Türkiye’yi küresel pazarda temsil eden marka, Ar-Ge, pazarlama ve ihracat çalışmalarına ağırlık veriyor. Auran Kozmetik’in kurucusu Abdullah Karataş, MÜSİAD EXPO fuarının sektördeki önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin kozmetik pazarının potansiyelini ve ihracat stratejilerinin önemini vurguladı. Karataş, “Ülkemizde kozmetik sektörü, 2024 yılında yaklaşık 1,27 milyar dolarlık bir gelir elde etmesi beklenen büyük bir sektör. Biz de Auran Kozmetik olarak, bu büyümenin öncülerinden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.
Abdullah Karataş, gelecek vizyonu ve hedefleri hakkında da konuşarak, “Doğru Ar-Ge, pazarlama ve ihracat stratejileri belirlendiğinde, ülkemiz ve firmamızın global ölçekte hak ettiği değeri bulacağına inancım tam” şeklinde konuştu. Karataş “Sektörümüzde MÜSİAD benzeri fuarların olmasını sevindirici buluyorum. Türkiye de kozmetik pazarı, içerisinde bulunduğumuz 2024 yılında yaklaşık 1,27 milyar dolar gelir elde etmesi beklenen bir sektör. Özellikle ihracat odaklı büyüme stratejileri ve iç pazardaki talep artışı ile birlikte, ekonomik katkısının ülke ekonomisinde ki yerinin zamanla daha belirgin hale geleceğini düşünmekteyim. Türkiye’deki kozmetik firmaları, özellikle doğal ve organik ürün segmentinde güçlü bir ihracat potansiyeline sahip. Bölgesel bazda kendisini ispat etmiş ürünlerimiz var. Isparta da Gül, İzmir de Lavanta ve Kekik, Muğla da Biberiye, Mersin de Nane yetiştiriciliği derken Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarına yapılan ihracatlar, sektörün büyümesini destekleyen önemli faktörlerden biri” açıklamasında bulundu.
Auran Kozmetik’in kuruluş amaçlarına da değinen Karataş, şunları söyledi: “2022 mayıs itibariyle faaliyete başlayan firmamızda genç bir ekip ile yola devam ediyoruz. Bugün 2 bin metrekare alanda çalışmalarını sürdüren işletmemizde yurt içi ve yurt dışı satış ve pazarlamanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Amacımız bugün temel yapı taşlarını inşa ettiğimiz işletmemizin şehrimizin istihdamına katkı sağlaması ve sektörde bilinen, kalitesinden ödün vermeden tüm Dünya da adını duyurduğu bir firma haline gelmesi.”
Auran Kozmetik’in katılımıyla güçlenen MÜSİAD Fuarı, sektör profesyonellerine yeni iş birlikleri ve pazarlama olanakları sunarken, Türkiye’nin kozmetik sektöründeki uluslararası etkisini artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelecek vizyonu ve hedeflerini de açıklayan Abdullah Karataş, “Doğru bir Ar-Ge, pazarlama ve ihracat stratejileri belirlendiğinde ülkemiz ve firmamızın Globalde hak ettiği değerin üstüne çıkacağımıza olan inancım tam” diye konuştu.