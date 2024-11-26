Auran Kozmetik Ar-Ge’ye yoğunlaştı

Kayseri de yetiştirilmekte olan Erciyes Dağı eteklerinde bulunan lavanta,nane,biberiye gibi aromatik bitkilerden elde edilmiş lavanta ve nefes açıcı uyku ve yastık spreylerini Auran Kozmetik tüketicilere sunuyor. Auran Kozmetik, sağlıklı yaşamın ve kaliteli uykunun önemini bilen bir marka olarak, uyku ve yastık spreyi ile tüketicilerine rahatlatıcı bir deneyim sunuyor. Ürün, özellikle stresli günlerin ardından dinlendirici bir uyku sağlamak isteyenler için özel olarak formüle edildi. Şirket, Erciyes Üniversitesi Uyku Laboratuvarı ve Teknopark ile ortak yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sayesinde, uyku kalitesini artırıcı doğal içerikler kullanarak ürününü geliştirdi. Ayrıca, sektördeki bilinen araştırma şirketleriyle iş birlikleri yaparak, bilimsel verilerle desteklenen ürün formülasyonları oluşturdu. Geliştirilen uyku ve yastık spreyi, doğal özlerle hazırlanmış rahatlatıcı ve huzur verici etkisiyle, yastığa sıkıldığı anda uyku ortamını iyileştiriyor. Yatmadan önce birkaç sprey uygulayarak hem zihinsel rahatlama sağlanıyor hem de uyku sürecine geçiş daha huzurlu hale geliyor. Auran Kozmetik, gelecek vizyonumuz doğrultusunda, Ar-Ge yatırımlarımızı artırarak, her geçen gün yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdürüyor.