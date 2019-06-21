Ekonomi Avrasya Tünelinden 6 ayda 300 milyon TL geldi
EMLAK

Avrasya Tüneli'nden 6 ayda 300 milyon TL geldi

Avrasya Tüneli, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde yaklaşık 300 milyon TL gelir elde etti. Bu gelişme kıtaları bağlayan projenin, sürücülere sağladığı zaman, yakıt tasarrufu ve konforun yanı sıra Türkiye ekonomisine de katkısını gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi IHA
Avrasya Tüneli
Avrasya Tüneli

Yap-işlet-devret modeli ile hizmete alınan Avrasya Tüneli, sürücülere zamandan kazandırdığı kadar Türkiye ekonomisine de büyük katkılar veriyor.
20 Aralık 2016’da yap-işlet-devret modeliyle hizmete alınan Asya ve Avrupa kıtasını deniz tabanının altından birleştiren Avrasya Tüneli, Türkiye ekonomisine katkısı sürdürüyor. Toplam 1.2 milyar dolara mal olan ve dünyanın en iyi projeleri arasında yer alan tünel, zaman, yakıt, emisyon ve kaza maliyetleri dikkate alındığında sürücülere ve ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

6 aylık gelir; 261,9 milyon TL

Resmi rakamlara göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçiş sağlıyor. Otomobiller 23,30 lira, minibüs ise 34,90 lira ücretle tüneli kullanarak dakikalar içerisinde yaka değiştirebiliyor. Buradan hareketle yapılan hesaplamalara göre; Ocak-Haziran döneminde tünelden toplamda yaklaşık olarak 10 milyon araç geçtiği düşünülürse ve bu araçlardan da ortalama 29,1 lira ücret alındığını varsayarsak; projenin 2019 yılı 6 aylık geliri olarak ortaya 261 milyon 900 bin TL rakamı çıkıyor.

“23 milyon saat zaman, 30 bin ton yakıt tasarrufu yapıldı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Nisan ayında katıldığı 69. Karayolları Bölge Müdürleri Toplantısı’nda Avrasya Tüneliyle 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu yapıldığını açıklamıştı.
Avrasya Tüneli ile ilgili verileri de paylaşan Bakan Turhan şu ifadeleri kullanmıştı: "İki yıl önce açtığımız Avrasya Tüneli sayesinde ise; bir senelik zaman diliminde 23 milyon saat zaman tasarrufu, 30 bin ton yakıt tasarrufu, karbondioksit emisyonunda 18 bin ton azalma sağladık.”

REKLAM

300 milyar dolarla bir yılın zirvesinde
EKONOMİ
300 milyar dolarla bir yılın zirvesinde

100 bin saat uçarak tarihi rekor kırdı
EKONOMİ
100 bin saat uçarak tarihi rekor kırdı

Yerli ve milli ürünler teşvik edilecek
EKONOMİ
Yerli ve milli ürünler teşvik edilecek
HDP ve KandilCHPnin yanında hizalanmıştır

HDP ve Kandil
CHP'nin yanında hizalanmıştır

​MHP lideri Bahçeli, 23 Haziran'a ilişkin açıklamada bulundu.
Liderlik kavgası

'Liderlik' kavgası

Mektup, PKK ve HDP arasında yeni bir süreç başlatabilir.
Sağlık çalışanlarına müjde

Sağlık
çalışanlarına müjde

Zorunlu hizmet sürelerinde düzenleme yapıldı.
10 dakika<br>önce vazgeçtim

10 dakika
önce vazgeçtim

​Trump, İran'a saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.
Esenyurt'ta<br>hareketli dakikalar

Esenyurt'ta
hareketli dakikalar

Kolları ve bacakları bağlanmış 6 kişi kurtarıldı.
Avrupalı <br>dostlarımıza uyarı

Avrupalı
dostlarımıza uyarı

​Akdeniz'de aktör olmanın yolu Ankara'dan geçer.
S-400'ler 15 Temmuz'da gelebilir

S-400'ler 15 Temmuz'da gelebilir

​Uzmanlara göre FETÖ, ABD ve NATO'ya net bir mesaj olur.
100 bin saat uçtu

100 bin saat uçtu

Türkiye'nin ilk yerli SİHA'sı tarihi bir rekor kırdı.

Ruslara yaklaşıyor

Ruslara yaklaşıyor

​Huawei, Aurora işletim sistemi için görüşecek.
Kocaeli-Sakarya<br>yolu kapandı

Kocaeli-Sakarya
yolu kapandı

Ekipler aksaklığı gidermek için çalışma başlattı.
Türkiye'yi<br> doğrudan etkiler

Türkiye'yi
doğrudan etkiler

Gerilim Türkiye'nin enflasyon hedefini bozabilir.
Layık oldukları<br>cezayı buldular

Layık oldukları
cezayı buldular

Akar, Genelkurmay çatı davasında verilen cezalarla ilgili konuştu.
Ödemeler<br>bugün yapılacak

Ödemeler
bugün yapılacak

Çay üreticisinin beklediği haberi Bakan açıkladı.
6 terörist<br>etkisiz hale getirildi

6 terörist
etkisiz hale getirildi

Siirt'te '​Kurt Kapanı' ile PKK'ya darbe vuruldu.
Avrupa'yı<br>rahatsız etti

Avrupa'yı
rahatsız etti

​Türkiye'yi karşılık vermekle uyardılar.
İsa'dan acı haber

İsa'dan acı haber

Selde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.