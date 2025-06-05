Ayakkabıcılar Çin'den e-ticarete bayrak açtı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı (TASD) Başkanı Berke İçten, Çin merkezli bir e-ticaret platformundan sipariş edilen ayakkabıların yüzde 50’sinde sağlık problemine yol açan kimyasallara rastlandığını bildirdi. Berke İçten, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ağustos 2024’te kargo ile yurt dışından gümrüksüz alışveriş sınırının 30 euroya düşürüldüğünü hatırlattı. Düzenlemeye rağmen siparişlerin hız kesmediğini bildiren İçten, “2024’te ithal edilen yaklaşık 76 milyon çift ayakkabının en az yüzde 10’unun aynı e-ticaret platformu üzerinden geldiğini biliyoruz. Yerli firmalarımız haksız rekabetle karşı karşıya kalıyor, istihdam zarar görüyor ve halk sağlık problemi yaşıyor.”