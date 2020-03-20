AYD'den koronavirüse karşı önlem tavsiyesi: AVM’ler kapatılsın

Türkiye'de koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik her alanda sıkı tedbirler alındığını kendilerinin de risk altında çalıştırıldığını belirten AVM çalışanlarına destek patronlardan geldi. Alışveriş Merkezileri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)'den yapılan açıklamada, AYD Yönetimi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan “evinizden çıkmayın” tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldığı bildirildi. Açıklamada, AVM’lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle bekledikleri belirtildi.

GİYİM MAĞAZALARI ONLINE SATIŞ YAPACAK

Giyim perakendecileri mağazalarını belirsiz bir süreliğine kapattıklarını açıklamaya başladı. Giyim sektöründeki adı tanınmış pek çok şirket hem perakende mağaza işlettiği hem de imalat yaptığı için bu durum bazı şirketlerin üretimi de kestiğini gösteriyor. Satışların internet üzerinden devam edeceğini bildiren firmalar arasında Network, LC Waikiki, Colins ve Altınyıldız, Mudo, Fiba Perakende'nin temsil ettiği Marks and Spencer, De Facto yer alıyor. Mavi Giyim Türkiye ve Almanya ile Kanada'daki mağazalarını geçici süreyle kapattığını açıkladı. Şirketlerin açıklamaları internet sitesi ve sosyal medyada yer aldı.

KONYALI ESNAFA 2 AY KİRA ERTELEMESİ

Konya'da da büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için işletmelerdeki gayrimenkullerinin kiralarını 2 ay erteleme kararı aldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti, “İş yeri geçici olarak kapatılan kiracılarımızdan iş yerinin kapalı olduğu sürece kira tahsilatı yapılmayacak. Bu süreç içinde KOSKİ abonelerimizin suyu hiçbir sebeple kesilmeyecek. Okulların tatil olduğu dönemden önce abonman yükleyen öğrencilerimizin eğitimin normale dönmesiyle yükledikleri ücreti tekrar kullanmaları sağlanacak.” Merkez ilçelerden Karatay, Meram ve Selçuklu Belediyelerince, belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan ve tedbirler kapsamında iş yeri kapanan esnaftan kira ödemelerinin, gecikme zammı yansıtılmadan 2 ay süreyle ertelendiği ilan edildi.

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İSTİHDAM VE KİRA SÖZÜ

Alışveriş merkezlerinin kapatılması durumunda kimsenin işten çıkartılmayacağı sözüne de yer verilen duyuruda şöyle denildi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız”