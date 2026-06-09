AYM’den memurları sevindiren karar

İlk derece mahkemeleri, disiplin cezası olarak nitelendirilmeyen yazılı uyarı ve ikaz işlemlerini, dava açılması için tek başına yeterli bir gerekçe bulmuyordu. Bu sebeple de kamu görevlileri, haklarını arayamıyordu. Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu görevlisinin mesleki geleceğini etkileyebilecek işlemlerin yargısal denetime açık olması gerektiğini ifade etti.

Yüksek Mahkeme, özlük dosyasında yer alan yazılı uyarıların ileride idarenin takdir yetkisini kullanacağı terfi, atama, görevlendirme ve ödüllendirme gibi işlemlerde dikkate alınabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle söz konusu işlemlerin kamu görevlisinin hukuki durumunu etkileyebilecek nitelikte olduğu belirtildi. AYM, bu tür işlemlere karşı açılan davaların yalnızca "Disiplin cezası değildir" gerekçesiyle incelenmeden reddedilmesinin mahkemeye erişim hakkını zedelediği sonucuna ulaştı. Kararla birlikte kamu personelinin özlük dosyasında yer alan ve gelecekte mesleki kariyerine etki edebilecek yazılı ikazların dava konusu yapılabileceği yönündeki yargısal güvence bir kez daha teyit edilmiş oldu.