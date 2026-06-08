Enerji verimliliğine 20 milyar dolar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji verimliliğinde 2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde yatırım hedeflendiğini açıkladı. Sıfır Atık Forumu kapsamında düzenlenen Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı'nda konuşan Bayraktar, sanayiden tarıma kadar tüm sektörleri kapsayan yatırımlarla enerji tüketimini yüzde 16 azaltmayı ve 100 milyon ton emisyonun önüne geçmeyi amaçladıklarını söyledi.

VERİMLİLİK EN TEMİZ ENERJİ KAYNAĞI

Enerji verimliliğinin en temiz, en hızlı ve en uygun maliyetli enerji kaynağı olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Tasarruf edilen her kilovatsaat; üretmek, ithal etmek veya bedelini ödemek zorunda olmadığımız enerji anlamına geliyor" dedi. Bakan Bayraktar, yalnızca 2024 ve 2025 yıllarında enerji verimliliği alanında yaklaşık 7,6 milyar dolarlık yatırımın harekete geçirildiğini, bu yatırımlar sayesinde 4,6 milyon ton petrol eşdeğeri enerji tasarrufu ve 14,3 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağlandığını belirtti.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

COP31 sürecine işaret eden Bayraktar, enerji verimliliğinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda enerji güvenliği ve ekonomik rekabet açısından da stratejik bir araç haline geldiğini vurguladı. Türkiye'nin politika geliştirme, dijitalleşme, ölçme-doğrulama sistemleri ve sürdürülebilir finansman modelleri gibi alanlarda uluslararası iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu ifade eden Bayraktar, verimlilik dönüşümünün daha güçlü küresel ortaklıklarla mümkün olacağını söyledi.

KAPASİTEMİZ SINIRSIZ

Dünyanın pandemi, savaşlar, tedarik zinciri sorunları ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalarla mücadele ettiğini hatırlatan Bayraktar, sıfır atık ve enerji verimliliğinin bu süreçte kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi. "Geri dönüştürülen her ürün, önlenen her ton atık ve tasarruf edilen her kilovatsaat bizi daha sürdürülebilir bir geleceğe yaklaştırıyor" diyen Bayraktar, "Gezegenimizin kaynakları sınırlı olabilir ancak yenilik yapma, iş birliği geliştirme ve verimliliği artırma kapasitemiz sınırsızdır" mesajını verdi.

GELECEK NESİLLER İÇİN SORUMLULUĞUMUZ

Alparslan Bayraktar, enerji verimliliği ve sıfır atık politikalarının yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesi açısından da büyük önem taşıdığını söyledi. Pandemi, savaşlar, tedarik zinciri sorunları ve enerji arzındaki dalgalanmaların kaynakların daha etkin kullanılmasının önemini ortaya koyduğunu belirten Bayraktar, enerji verimliliği ile sıfır atık yaklaşımının ekonomik dayanıklılığı güçlendirirken çevrenin korunmasına da katkı sunduğunu ifade etti. Bayraktar, her iki yaklaşımın da sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları arasında yer aldığını vurguladı.







