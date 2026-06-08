Küresel ekonomiye ağır fatura

Enerji arzındaki bozulmanın dünya ticaretine ve gelişmekte olan ekonomilere maliyeti de giderek yükseliyor. OECD, küresel ticaret büyümesinin 2025'teki yüzde 5 seviyesinden bu yıl yüzde 3,1'e, 2027'de ise yüzde 2,9'a gerileyeceğini öngörüyor. Dünya Ticaret Örgütü ise küresel ticarette büyümenin 2025'teki yüzde 4,6 seviyesinden bu yıl yüzde 1,9'a düşeceğini tahmin ediyor. UNCTAD, küresel ekonomik büyümenin yüzde 2,6'ya yavaşlayacağı uyarısında bulunurken, net petrol ithalatçısı konumundaki kırılgan ekonomilerin enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yıllık ithalat faturalarında 20 milyar doların üzerinde ek yükle karşı karşıya kalabileceğini hesaplıyor. Bu tablo, Hürmüz krizinin yalnızca bölgesel bir güvenlik sorunu değil, küresel büyüme ve ticaret üzerinde etkileri hissedilen ekonomik bir risk haline geldiğini gösteriyor.