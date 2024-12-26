Bağlı ödemeler de arttı

2025’te geçerli olacak asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamma bağlı olarak birçok ödeme kalemi arttı. İşsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primi, BES kesintisi, ev hizmetinde çalışanların aylık primi; günlük askerlik ve doğum borçlanması, avukatlık stajı ücreti ile stajyer maaşları yükseldi.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın belli olmasıyla birlikte, bu artışa bağlı olarak belirlenen birçok ödeme kaleminde değişiklikler oldu. Peki asgari ücrete bağlı olarak şekillenen birçok ödeme kalemi var. En düşük işsizlik maaşı 7 bin 940 TL’den 10 bin 332 TL’ye, en yüksek işsizlik maaşı ise 15 bin 880 TL’den 20 bin 644 TL çıktı. 2024’te 600 TL olarak uygulanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ise önümüzdeki yıl için 781 TL olarak belirlendi. İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 48 bin 6 TL’den 62 bin 407 TL’ye, isteğe bağlı en düşük sigorta primi 6 bin 400TL’den 8 bin 321 TL’ye, en düşük Bağ-Kur primi 5 bin 950 TL’den 7 bin 735 TL’ye, BES kesintisi 600 TL’den 780 TL’ye yükseldi.
EV HİZMETLERİNDE AYLIK PRİM 8.451 TL
Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6 bin 500 TL’den 8 bin 451 TL, en düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213 TL’den 277 TL’ye çıkarıldı. En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2 bin 80 TL oldu.
STAJYER MAAŞI 6.630 TL
Stajyer maaşı 5 bin 100 TL’den 6 bin 630 TL’ye yükseltildi. 20 bin 2 TL olan kıdem tazminatı tabanı yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte 26 bin 004 TL’ye yükselecek. Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek dereceli devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenmesi gereken azami emeklilik ikramiyesi miktarına göre belirleniyor. Bu tutar henüz netleşmedi.