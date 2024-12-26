Bağlı ödemeler de arttı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın belli olmasıyla birlikte, bu artışa bağlı olarak belirlenen birçok ödeme kaleminde değişiklikler oldu. Peki asgari ücrete bağlı olarak şekillenen birçok ödeme kalemi var. En düşük işsizlik maaşı 7 bin 940 TL’den 10 bin 332 TL’ye, en yüksek işsizlik maaşı ise 15 bin 880 TL’den 20 bin 644 TL çıktı. 2024’te 600 TL olarak uygulanan Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ise önümüzdeki yıl için 781 TL olarak belirlendi. İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 48 bin 6 TL’den 62 bin 407 TL’ye, isteğe bağlı en düşük sigorta primi 6 bin 400TL’den 8 bin 321 TL’ye, en düşük Bağ-Kur primi 5 bin 950 TL’den 7 bin 735 TL’ye, BES kesintisi 600 TL’den 780 TL’ye yükseldi.