Bakan Albayrak duyurdu: Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konut projesine ilişkin detayı açıkladı. Bakan Albayrak başvuruların 15 Aralık -15 Ocak tarihleri arasında alınacağını söyledi.
- 240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira ödemeyle evlere sahip olunacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerine 1-1.5 yıl içinde teslim edilecek.
2+1 konutlar 140-180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.
Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. pic.twitter.com/LjvleENVGt
— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 12, 2019