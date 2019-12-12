Ekonomi Bakan Albayrak duyurdu Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu
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Bakan Albayrak duyurdu! Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu

Bakan Albayrak duyurdu: Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konutlar için başvuru tarihlerini açıkladı. 100 bin sosyal konutun başvuruları 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak. 240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira ödemeyle evlere sahip olunacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal konut projesine ilişkin detayı açıkladı. Bakan Albayrak başvuruların 15 Aralık -15 Ocak tarihleri arasında alınacağını söyledi.

  • 240 ay vade ile yüzde 10'u peşin aylık 894 lira ödemeyle evlere sahip olunacak. 2+1 ve 3+1 evler sahiplerine 1-1.5 yıl içinde teslim edilecek.

2+1 konutlar 140-180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

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