Bakan Bayraktar'dan enerjide bağımsızlık vurgusu: Milli güvenlik açısından önemli

"2022'de ülke olarak yaklaşık 100 milyar dolarlık bir fatura ödedik enerji ithalatına. Ekonominin çarklarının dönmesi için artan ihtiyaçların karşılanması için enerjisiz bir hayat düşünülemiyor. Özellikle 2026'da yüksek enerji fiyatlarının yaşandığı böyle bir süreçte, bütçenin üzerinden bu yükü kaldırmak hakikaten ekonominin bağımsızlığı ve milli güvenlik açısından önemli. Enerji ihtiyacımız artıyor, sanayimiz büyüyor, nüfusumuz artıyor, şehirleşme artıyor. Türkiye Mavi Vatan'da kendi denizlerimizde doğal gaz ve petrol arıyor. Yıllardır terör olan coğrafyasında şimdi Türkiye'nin en kaliteli petrolü üretiliyor. Gabar'da petrol arıyor, petrol üretiyor. Terörsüz Türkiye'nin nasıl bir felsefe olduğunu, Türkiye'ye neler katabileceğini göstermesi açısından bunlar çok önemli."