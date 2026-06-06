Bakan Bayraktar'dan enerjide bağımsızlık vurgusu: Milli güvenlik açısından önemli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığın bitirilmesi konusunda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Bakan Bayraktar "2022'de ülke olarak yaklaşık 100 milyar dolarlık bir fatura ödedik enerji ithalatına. Ekonominin çarklarının dönmesi için artan ihtiyaçların karşılanması için enerjisiz bir hayat düşünülemiyor. Özellikle 2026'da yüksek enerji fiyatlarının yaşandığı böyle bir süreçte, bütçenin üzerinden bu yükü kaldırmak hakikaten ekonominin bağımsızlığı ve milli güvenlik açısından önemli" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Divan Otel'de düzenlenen Ankaralılar Derneğinin 41. Yıl Ödül Gecesi'ndeki konuşmasında, Ankara'nın Türkiye'nin ekonomisi için çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.
Enerji bağımsızlığının milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:
Bayraktar, Karadeniz'de yapılan doğal gaz keşfiyle bugün dört milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılandığını ifade etti.
Bayraktar, enerji bağımsızlığı için Türkiye'nin tüm kaynaklarını kullandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ankara, Türkiye'nin ekonomisine güç katmaya devam edecek"
Bayraktar, Ankara'nın Türkiye'nin ekonomisine, gücüne güç katan, enerjisine enerji katan bir merkez olmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Mayasında vefanın, dayanışmanın olduğu, mayasında yiğitliğin, mertliğin olduğu, mayasında vatanperverliğin olduğu bir şehir Ankara. Tam da seğmenlik ruhu dediğimiz şey işte bu. Dolayısıyla bu özel şehirde Türkiye'nin milli iradesinin tecelli ettiği, demokrasimizin merkezi olan bu şehirde çok önemli bir dernek ve çok önemli bir görev ifa eden Ankaralılar Derneği'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız. O seğmenlik ruhu ki İstiklal Savaşı'nda ülkemizin tekrar ayağa kalkmasına kararlılık yapmış. O ruh ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri buradan atılmış ve o günden beri de çok sağlam, çok güçlü bir şekilde büyük Türkiye olma yolunda hızla ilerliyor. O seğmenlik ruhu 10. yılını idrak edeceğimiz 15 Temmuz'da yine dirilmiş ve destanını yazmış. Bu şehre hizmet edebilmekten dolayı büyük bir iftihar duruyorum."