Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Bayraktar: Günlük 1,5 milyon varillik bir petrol akış kapasitesi var

Bakan Bayraktar: Günlük 1,5 milyon varillik bir petrol akış kapasitesi var

17:461/06/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Bakan Bayraktar, Bakü’de gerçekleştirilen 31. Bakü Enerji Forumu’nda konuştu
Bakan Bayraktar, Bakü’de gerçekleştirilen 31. Bakü Enerji Forumu’nda konuştu

31. Bakü Enerji forumu kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Trans Anadolu Boru Hattı’nın (TANAP) hala yüzde 40 boş kapasitesi var. Irak-Türkiye boru hattı (ITP) bunu farklı vesilelerle birçok kez konuştuk. Bugün eğer mevcut altyapıyı kullanabilirsek, günlük 1,5 milyon varillik bir petrol akış kapasitesi var" dedi.

Bakan Bayraktar, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 31. Bakü Enerji Forumu’ndaki temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda bakanlar seviyesinde gerçekleştirilen oturuma katılan Bakan Bayraktar, son yıllarda dünyanın salgın, tedarik zinciri aksaklıkları, yüksek enerji ve emtia fiyatları, yaptırımlar, ticaret savaşları ve bölgesel çatışmalar gibi çok sayıda krizle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Bayraktar, "Mevcut tablo artık yeni normal olarak değerlendirilmesi gerek. Krizler ve belirsizlikler çağında yaşıyoruz. Kendimizi bu yeni normale ve bu gelişmelere hazırlamamız gerekiyor. Bu süreçte enerji güvenliğinin sağlanabilmesi için iki temel unsurun öne çıkıyor. Birincisi çok güçlü bir çeşitlendirme ve ikincisi birbirine bağlantılılık. Yani bu, çeşitlenme ve daha fazla bağlantı, daha fazla karşılıklı etkileşim anlamına geliyor.

Her şeyden önce mevcut tüm altyapının kullanımına odaklanılması gerek. Bu birinci nokta. Trans Anadolu Boru Hattı’nın (TANAP) hala yüzde 40 boş kapasitesi var. Irak-Türkiye boru hattı (ITP) bunu farklı vesilelerle birçok kez konuştuk. Bugün eğer mevcut altyapıyı kullanabilirsek, günlük 1,5 milyon varillik bir petrol akış kapasitesi var. Ben ek örnekler de verebilirim. İkincisi, bazı küçük yatırımlar yaparak bu kapasiteyi artırabiliriz. Örneğin, ITP Kerkük’ten Basra’ya kadar uzatabiliriz ve böylece tam kapasiteyi kullanabiliriz. Bunlar geliştirebileceğimiz projeler. Buna ek olarak, hem boru hattı tarafında hem de elektrik tarafında yeni altyapı bağlantı projelerine yatırım yapabiliriz.

Aliyev’in konuşmasında, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasında ve tüm Avrupa’ya uzanan ve hatta Orta Asya’ya kadar gidebilecek bir elektrik enterkonneksiyon projesinden bahsetti. Bu, gaz boru hattı projesi olan TANAP’ın elektrik versiyonu gibi bir şey oluşturabilir. Böylece bağlantı kapasitesini artırabiliriz. Peki bunu nasıl başarabiliriz? İhtiyacımız olan tek şey güçlü bir siyasi irade ve taahhüt ile bu ortamı olştracak güçlü bir liderliktir" ifadelerini kullandı.




#Alparslan Bayraktar
#Enerji Bakanı
#Azerbaycan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? MEB 2026 LGS sınav yerleri sorgulama ekranı