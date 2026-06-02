Bakan Bayraktar Sıfır Atık Festivali öncesi duyurdu: Enerji verimliliği hedefi yüzde 130 üzerinde gerçekleşti

"Böyle bir dönemde enerjimizi verimli kullanmak, kaynaklarımızı korumak ve atıklarımızı ekonomiye yeniden kazandırmamız artık bir tercih değil, bir trend değil, bir zaruret, bir zorunluluk. Dolayısıyla bu bilinçle hareket ediyoruz. Enerji verimliliği ile sıfır atık aslında bir anlayışın iki temel unsuru. Her ikisinin merkezinde de israfın önlenmesi, kaynakların doğru kullanılması ve nihai olarak da sürdürülebilir bir kalkınma hedefi var. Ekonominin tamamında, binalarımızda, sanayimizde, ulaştırmada ve tarımda topyekun bir enerji verimliliği seferberliği yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz ki kullanılmayan enerji, sıfır atığı olan, en temiz, en ekonomik ve en güvenli enerji kaynağı. Dolayısıyla bu ulusal seferberliği şimdi küresel bir eylem haline dönüştürmek için de çalışıyoruz. Sıfır Atık Festivali de bu hedefimize ulaşma noktasında önemli bir katkı yapacak"