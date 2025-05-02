Bakan Bolat ihracat rakamlarını açıkladı: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre nisanda dış ticaret açığı yüzde 21,7 artışa 12 milyar dolar oldu. Yılın ilk dört ayındaki dış ticaret açığı ise yüzde 14,5 artışla 34,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.





En yüksek ikinci nisan ayı ihracatının gerçekleştiğini belirten Bakan Bolat, "Nisan ayı ihracatı son 9 ayın en yüksek rakamı olurken, bugüne kadarki en yüksek ikinci nisan ayı ihracatı oldu. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.5 artarak 20.9 milyar dolara yükseldi. Hayırlı olsun.' dedi.





Enerji savaşları ve enflasyonist baskıların Gümrük vergilerini yükseltme ve korumacılığın artırılması şekilde ticaret savaşları küresel ticaretin gidişatı konusunda önemli bir belirsizlik faktörü olduğunun altını çizen Bakan Bolat, "Dünya ekonomisindeki tahminler ve beklentiler bir miktar aşağı doğru çekildi. DTÖ bu yıl dünya ticareti için yüzde 0,2 daralma bekliyor. IMF, Dünya Bankası, OECD gibi kuruluşlar da tahminlerini aşağı çektiler. IMF büyüme tahminini yüzde 2,8'e çekildi. Dünya ticareti tahmini yüzde 0,5 aşağı çekildi. OECD de tahminlerini aşağı çekti. AB, Euro Bölgesi için tahminlerde büyüme ve ticaret tahminleri de geriye çekildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat sözlerini şöyle sürdürdü;

"Türkiye ekonomisine baktığımızda IMF Türkiye için büyüme tahmini 0,1 puan artırdı. Dünya Bankası ve OECD de Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3,1'e yükselttiler. Ekonomimiz kesintisiz son 18 çeyrektir büyümesini devam ettirdi. 2025 ilk çeyrek büyümesinde olumlu artış bekliyoruz. Ülkemizde işsizlik oranı yüzde 7,9'a geriledi. Bu son 20 yılın en düşük oranı olarak kaydedildi. Nisan ayı ihracatı son 9 ayın en yüksek rakamı olurken, bugüne kadarki en yüksek ikinci nisan ayı ihracatı oldu."





'İhracatımız artıyor'

"Zayıf talep ve artan belirsizliklerle zorlaşan rekabet koşullarına rağmen ihracatımız artıyor. ABD'nin ticaret politikalarının ülkemizin ABD'ye ihracatı üzerinde olumlu bir etki yaratması mümkün görülmektedir. Son 23 ayın 13'ünde aylık ihracat rekor rakamları açıkladık."

'Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi'

"Bu yılın Ocak - Mart - Nisan ayında mal ihracatında artış görüldü. Sadece Şubat ayında 300 milyon dolarlık bir daralma oldu. İhracatçımıza çok teşekkür ediyorum. Son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265 milyar dolara yükselmiştir. Son 4 ayda 3,2 milyar dolar, son bir yılda 7,1 milyar dolar net ihracat artışı sağlandı."



