Bakan Bolat'tan muhalefete tepki: Taş üstüne taş koymuyorlar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Sakarya 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada son "22 yılda kadınların çalışma hayatındaki payı yüzde 28'den 2023'te yüzde 36'ya yükseldi. İnşallah 2024 yılı sonu rakamları çıktığında yüzde 37,5'e ulaşmasını bekliyoruz." diyen Bakan Bolat, 2028 hedeflerinin yüzde 40 olduğunu söyledi. Kongrelerin bayrak değişimi olduğunu belirten Bolat, muhalefetin hizmetsizliğine de 'taş üstüne taş koymuyorlar' diyerek tepki gösterdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Sakarya 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'nde, önemli açıklamalarda bulundu. 22 yılda Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini ve her alanda Türkiye'nin ileri gittiğini belirten Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, kongrelerin bayrak değişimi olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı saflarında halka ve ülkeye daha fazla hizmet etmek için bu görevleri yaptıklarını söyledi.
Muhalefetin "felaket tellallığı" ve "kriz edebiyatı"na tepki gösteren Bakan Bolat şu ifadeleri kullandı;
"Umudun, geleceğin ve icraatın adı AK Parti"
Bolat, Türkiye'de 22 yıl üst üste hizmet eden bir iktidarın şimdiye kadar olmadığını, bunun milletin takdiri ve vefasıyla meydana geldiğini, yine umudun, geleceğin ve icraatın adının AK Parti olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kadınların toplumda, siyasette ve sosyal hayatta daha fazla rol alması için reformlar yaptığına değinen Bolat, "AK Kadınlar"ın bu 22 yılın başarısında önemli rol oynadığını, her alanda öne çıkan kadınların da bu yapılanları gördüğü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıktığının altını çizdi.
Bolat, 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatarak, güçlü aile, güçlü Türkiye yolunda çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.
Kadınların sosyal, toplumsal, siyasal ve ekonomik hayata katkılarının takdire şayan olduğunu vurgulayan Bolat, "22 yılda kadınların çalışma hayatındaki payı yüzde 28'den 2023'te yüzde 36'ya yükseldi. İnşallah 2024 yılı sonu rakamları çıktığında yüzde 37,5'e ulaşmasını bekliyoruz. 2028 plan hedefimiz de yüzde 40'a yükselmesi." dedi.
Bolat, 22 yılda Türkiye'de ve Sakarya'da yapılan hizmetleri ve yatırımlar hakkında bilgi vererek, "Ülkemizde felaket tellallığı ya da kriz edebiyatı yapanlara inat şunu söylemek istiyorum; Türkiyemiz büyümeye devam ediyor. 22 yılda yıllık ortalama yüzde 5,4 ekonomimiz, üretimimiz büyüdü. Geçen yıl da yüzde 3,2 büyüdük. Deprem, salgın, Kovid-19, kuzeyimizde mini dünya savaşı, güneyimizde İsrail'in vahşi katliamları, Suriye'deki iç savaş, Irak'ta sıkıntılar vardı. Allah'a şükür, Irak ve Suriye de düzeliyor. Gazze'de ateşkes sağlandı. Oraların yeniden imarı da söz konusu olacak. Terör diye birşey Allah'a şükür kalmadı." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 375 milyar dolar, mallar ve hizmetlerde geçen sene ihracat yaptığı bilgisini veren Bolat, dış ticaret açığını 24 milyar dolar azaltıp 82 milyar dolara, cari işlemler açığını 55,5 milyar dolardan 10 milyar doların altına düşürdüklerini kaydetti.
Bolat, 2 yılda 75 milyar dolar bütçe harcaması yapılarak deprem bölgelerini inşa ve ihya faaliyetlerinin sürdürüldüğünü bildirerek, bu yıl sonuna kadar deprem harcamalarının büyük bölümünün tamamlanacağını, gelecek yıl bütçede deprem harcamaları için tahsisat az olacağından imkanların daha fazla emekli, çiftçi, işçi, memur ve esnaf için harcanmasının mümkün olacağını ifade etti.
Sabrın sonunun selamet olacağını dile getiren Bolat, "Biz çalışmaya, üretmeye hep birlikte devam edeceğiz. Kadınlarımızla, gençlerimizle, büyüklerimizle, emeklilerimizle hep birlikte güçlü Türkiye Yüzyılı'nı, büyük Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Sakarya da Türkiye Yüzyılı'nın modern, yaşanabilir, huzurlu, kadim şehirlerinden biri olarak parlayacak." değerlendirmesinde bulundu.