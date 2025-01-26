Bakan Bolat'tan muhalefete tepki: Taş üstüne taş koymuyorlar

"Gayret, daha güzel hizmetler yapmak, daha fazla eserler ve halkı memnun etmek olsa, 'Buyurun beraber ülkemize hizmet edelim.' diyeceğiz ama bakıyoruz ki aldıkları belediyelerde şunu görüyoruz; beceriksizlik, hizmetsizlik, mükemmel hizmetlerin geri gitmesi ve kadrolaşma, eş dost yakın ahbap yerleştirme. 'AK Parti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulaştırmada, eğitimde, sağlıkta, akademik hayatta, üniversitelerde, ticarette, tarımda, sanayide şunları başardı, Türkiye'yi bu noktalara taşıdı.' dediğimizde 'Tabii yapacaksınız, sizin göreviniz.' diyorlar. Peki siz de 6 yıldır belediyelerdesiniz, niye bir şey yapmıyorsunuz, taş üstüne taş koymuyorsunuz? Aradaki fark bu arkadaşlar. Yapılanlara bir teşekkür edilmesini herkes bekler ama o edilmiyorsa bile kötülemeyin, iftira atmayın, ülkenin hizmetlerinin geri gitmesine sebep olmayın.