Bakan Bolat'tan TÜSİAD'a sert tepki: Kimse parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez

"Terör ortada olsa siz ekonomide iyi iş yapabilir misiniz veya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde, yurt dışında çok büyük başarılar elde etmişken 5 tane askeri öğrenci konusunu ülkenin kötüye gidişi olarak göstermeye çalışıyorsunuz. Siz kendi fabrikanızda, şirketlerinizde disiplinsizlik yapan bir kişiyi tutar mısınız? Hemen o dakika kapının önüne koyarlar. Aynı şekilde terör örgütleriyle iş birliği yapan ve terör örgütü olaylarına karışmış birisi sizin şirketinizde yönetici olmaya kalksa, almış olsanız, fark ettiğinizde ne yaparsınız? Hemen işten çıkarırsınız. Hal böyleyken devletin resmi kuruluşlarında, yerel yönetimlerde terörle alakalı olarak sürdürülen soruşturmalar ya da mahkemelerden mahkumiyet almış kişilerin siyasi durumlarıyla alakalı olarak çıkış yapmak bence 2 amacı matuf görünüyor. Artık etkisiz bir konuma gelmişken tekrar eski günlerin özlemiyle siyasete bulaşarak öne çıkma çabası ya da kendi sevdikleri muhalefetle birleşme çabası, destek verme çabası olarak değerlendiriyorum. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda artık dışarıdan, içerinden vesayet özlemleriyle ülkeye yön vermeye çalışmak, makosen koltuklarda, yalılarda, köşklerde, ülke yönetimine egemen olma çalışma dönemi geride kaldı.