Bakan Bolat'tan TÜSİAD'a sert tepki: Kimse parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez

TÜSİAD YİK Başkanı hakkındaki soruşturmayla ilgili açıklamalar yapan Ticaret Bakanı Bolat, "Eski Türkiye özlemi çeken bir anlayışla bir iş dünyası kuruluşu olan TÜSİAD'ın 180 derece zıt bir fotoğraf ortaya verircesine çıkış yaptığına şahitlik ettik. Tabi ortaya konan görüşlere baktığımızda son derece mesnetsiz açıklamalar vardı. Konuların ekonomi, iş dünyasıyla ilgisinden ziyade daha çok buram buram siyaset kokan ve 1990'ları, 28 Şubat günlerini hatırlatan bir çıkış çabası olarak gördük. Ama tabi artık 1990'lar geride kaldı. Eski Türkiye yok. Kimse devletin kaynaklarıyla ve işleri bu dönemde çok iyi büyüttükten sonra parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kadıköy'de Türk Parlamenterler Birliği Şubesi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı Konferansı'na katıldı. Programda Ömer Bolat konuşma gerçekleştirdi.
'TÜRKİYE EKONOMİSİ 22 YILDA 5 BUÇUK KAT BÜYÜMÜŞ'
'HALKIN ÇOCUKLARI ÜLKEYİ 22 YILDIR BAŞARIYLA YÖNETİYORLAR'
'2028 YILINDA 375,4 MİLYAR DOLAR MAL İHRACATINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'
Türkiye'nin ihracat performansına değinen Bolat, "1923'te Türkiye'nin 50 milyon dolarlık bir ihracatı vardı. 1973'te yani yarım yüzyıl sonra yıllık 1 milyar dolara çıktı. 1987'de aylık 1 milyar doları gördü. 2023'te günlük 1 milyar doları gördük. Bu gelişmenin sonucunda baktığımızda 2024 yılını 262 milyar dolar mal, 115 milyar dolar hizmet ihracatı ile kapadık. Toplamda 377 milyar dolarlık bir döviz geliri sağlamış olduk ülkemize. 1924'ten 1981'e kadar olan dönemde ihracatımız sebze-meyve, tütün, kuru incir, pamuk, kuru üzüm gibi ürünlerden oluşmuşken artık Türkiye'nin ihracatında motorlu kara taşıtları, otomotiv yedek parçaları, makine ürünleri, elektronik ürünler, inşaat malzemeleri, mineral yakıtlar, rafine petrol ürünleri, savunma sanayi ürünleri gibi ve tarımsal işlenmiş gıda ürünleri gibi ürünler yer almaktadır. 1924'te biz sadece 27 bölgeye 50 milyon dolarlık ihracat yapmaya çalışırken Cumhuriyetimizin 100. yılında baktığımızda 224 ülke ve bölgeye ihracat yapıyoruz. 1960- 80 yılları arasında ithal ikameci politikalarının uygulandığı bir dönemde dünya ihracatındaki payımız yüzde 0,21'di. 1980 sonrası dönemde uygulanan ihracatı geliştirme politikası ve formlar 2000'li yıllarda özellikle bizim dış ticaretimiz de ihracata dayalı büyümeyle ekonomisi geliştirmeyi amaçlayan politikalarımızla, 1980'de yüzde 0, 21 olan payı 2002 yılında yüzde 0,49'du. 2020'de 0,90'a yükselttik. 2021'de ilk defa yüzde 1 eşiğini aştık. 2024 yılı üçüncü çeyreğinde de yüzde 1,08'e bu rakam yükselmiştir. 2028'de hedefimiz Türkiye'nin dünya malı ihracatındaki payının yüzde 1,3'e yükseltmektir.