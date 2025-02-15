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Bakan Bolat'tan TÜSİAD'a sert tepki: Kimse parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez

Bakan Bolat'tan TÜSİAD'a sert tepki: Kimse parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez

21:3615/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
DHA
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Ticaret Bakanı Bolat, TÜSİAD YİK Başkanı hakkındaki soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Bolat, TÜSİAD YİK Başkanı hakkındaki soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

TÜSİAD YİK Başkanı hakkındaki soruşturmayla ilgili açıklamalar yapan Ticaret Bakanı Bolat, "Eski Türkiye özlemi çeken bir anlayışla bir iş dünyası kuruluşu olan TÜSİAD'ın 180 derece zıt bir fotoğraf ortaya verircesine çıkış yaptığına şahitlik ettik. Tabi ortaya konan görüşlere baktığımızda son derece mesnetsiz açıklamalar vardı. Konuların ekonomi, iş dünyasıyla ilgisinden ziyade daha çok buram buram siyaset kokan ve 1990'ları, 28 Şubat günlerini hatırlatan bir çıkış çabası olarak gördük. Ama tabi artık 1990'lar geride kaldı. Eski Türkiye yok. Kimse devletin kaynaklarıyla ve işleri bu dönemde çok iyi büyüttükten sonra parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Kadıköy'de Türk Parlamenterler Birliği Şubesi'nde düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı Konferansı'na katıldı. Programda Ömer Bolat konuşma gerçekleştirdi.


YouTube
Bakan Bolat'tan TÜSİAD'a sert tepki: Kimse parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez
Ekonomi / Türkiye Ekonomisi
15 Şubat, Cumartesi

Bolat, konuşmasının başında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bolat,
"Eski Türkiye özlemi çeken bir anlayışla bir iş dünyası kuruluşu olan TÜSİAD'ın 180 derece zıt bir fotoğraf ortaya verircesine çıkış yaptığına şahitlik ettik. Tabi ortaya konan görüşlere baktığımızda son derece mesnetsiz açıklamalar vardı. Konuların ekonomi, iş dünyasıyla ilgisinden ziyade daha çok buram buram siyaset kokan ve 1990'ları, 28 Şubat günlerini hatırlatan bir çıkış çabası olarak gördük. Ama tabi artık 1990'lar geride kaldı. Eski Türkiye yok. Kimse devletin kaynaklarıyla ve işleri bu dönemde çok iyi büyüttükten sonra parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez"
dedi.
TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatıldı.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ 22 YILDA 5 BUÇUK KAT BÜYÜMÜŞ'

Enflasyon ile işsizliğin de aşağı doğru inerken terörle mücadele eden emniyet güçlerinin, askerin ve polisin bu mücadelesine zarar verecek üslupta bir anlayış gösterildiğini ve açıklama yapıldığını ifade eden Bakan Bolat, "
Türkiye terörden arındırılmış, huzura kavuşmuş, bu huzur sayesinde ekonomik büyük gelişmeler kaydetmiş. Türkiye ekonomisi 22 yılda 5 buçuk kat büyümüş. İhracat 7 buçuk kat büyümüş. Türkiye aynı gün açıklandığı üzere cari işlemler açığını 10 milyar doların altına düşürmüş, dış borçlanma ihtiyacı azalmış, enflasyonu işsizliği aşağı doğru indirirken burada görüyoruz ki, gerek terörle mücadele eden emniyet güçlerimizi, askerimizi ve polisimizi ve yargı mensuplarımızı bu mücadelesine zarar verecek üslupta bir anlayış gösteriliyor bir açıklama yapılıyor
" dedi.

YouTube
Bakan Bolat'tan TÜSİAD'a sert tepki: Kimse parmak sallayarak siyasete, hükümete yön veremez
Ekonomi / Türkiye Ekonomisi
15 Şubat, Cumartesi

'HALKIN ÇOCUKLARI ÜLKEYİ 22 YILDIR BAŞARIYLA YÖNETİYORLAR'

Bakan Bolat,
"Terör ortada olsa siz ekonomide iyi iş yapabilir misiniz veya Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde, yurt dışında çok büyük başarılar elde etmişken 5 tane askeri öğrenci konusunu ülkenin kötüye gidişi olarak göstermeye çalışıyorsunuz. Siz kendi fabrikanızda, şirketlerinizde disiplinsizlik yapan bir kişiyi tutar mısınız? Hemen o dakika kapının önüne koyarlar. Aynı şekilde terör örgütleriyle iş birliği yapan ve terör örgütü olaylarına karışmış birisi sizin şirketinizde yönetici olmaya kalksa, almış olsanız, fark ettiğinizde ne yaparsınız? Hemen işten çıkarırsınız. Hal böyleyken devletin resmi kuruluşlarında, yerel yönetimlerde terörle alakalı olarak sürdürülen soruşturmalar ya da mahkemelerden mahkumiyet almış kişilerin siyasi durumlarıyla alakalı olarak çıkış yapmak bence 2 amacı matuf görünüyor. Artık etkisiz bir konuma gelmişken tekrar eski günlerin özlemiyle siyasete bulaşarak öne çıkma çabası ya da kendi sevdikleri muhalefetle birleşme çabası, destek verme çabası olarak değerlendiriyorum. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yılda artık dışarıdan, içerinden vesayet özlemleriyle ülkeye yön vermeye çalışmak, makosen koltuklarda, yalılarda, köşklerde, ülke yönetimine egemen olma çalışma dönemi geride kaldı.
Halkın çocukları ülkeyi artık 22 yıldır başarıyla yönetiyorlar. Zaten yönetmeseler halkımız 17 seçim üst üste ülkeyi yönetme görevini vermezdi. Onun için biz önümüze bakacağız. Türkiye dışarıdan çok çok daha iyi görünüyor. Bundan 85 milyon olarak iftihar etmemiz, gurur duymamız lazımken böyle mesnetsiz konularla ülke gündeminin işgal edilmek istendi. Ama biz ve halkımız hiçbir zaman bu noktada Türkiye'yi geriye döndürtmeyeceğiz ve eski Türkiye özleminde olanlara da hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz"
diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklama yaptı.

'2028 YILINDA 375,4 MİLYAR DOLAR MAL İHRACATINA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Türkiye'nin ihracat performansına değinen Bolat, "1923'te Türkiye'nin 50 milyon dolarlık bir ihracatı vardı. 1973'te yani yarım yüzyıl sonra yıllık 1 milyar dolara çıktı. 1987'de aylık 1 milyar doları gördü. 2023'te günlük 1 milyar doları gördük. Bu gelişmenin sonucunda baktığımızda 2024 yılını 262 milyar dolar mal, 115 milyar dolar hizmet ihracatı ile kapadık. Toplamda 377 milyar dolarlık bir döviz geliri sağlamış olduk ülkemize. 1924'ten 1981'e kadar olan dönemde ihracatımız sebze-meyve, tütün, kuru incir, pamuk, kuru üzüm gibi ürünlerden oluşmuşken artık Türkiye'nin ihracatında motorlu kara taşıtları, otomotiv yedek parçaları, makine ürünleri, elektronik ürünler, inşaat malzemeleri, mineral yakıtlar, rafine petrol ürünleri, savunma sanayi ürünleri gibi ve tarımsal işlenmiş gıda ürünleri gibi ürünler yer almaktadır. 1924'te biz sadece 27 bölgeye 50 milyon dolarlık ihracat yapmaya çalışırken Cumhuriyetimizin 100. yılında baktığımızda 224 ülke ve bölgeye ihracat yapıyoruz. 1960- 80 yılları arasında ithal ikameci politikalarının uygulandığı bir dönemde dünya ihracatındaki payımız yüzde 0,21'di. 1980 sonrası dönemde uygulanan ihracatı geliştirme politikası ve formlar 2000'li yıllarda özellikle bizim dış ticaretimiz de ihracata dayalı büyümeyle ekonomisi geliştirmeyi amaçlayan politikalarımızla, 1980'de yüzde 0, 21 olan payı 2002 yılında yüzde 0,49'du. 2020'de 0,90'a yükselttik. 2021'de ilk defa yüzde 1 eşiğini aştık. 2024 yılı üçüncü çeyreğinde de yüzde 1,08'e bu rakam yükselmiştir. 2028'de hedefimiz Türkiye'nin dünya malı ihracatındaki payının yüzde 1,3'e yükseltmektir.

'TÜRKİYE, PANDEMİDE EKONOMİSİ BÜYÜYEN ÜÇ ÜLKEDEN BİRİYDİ'

İhracatımızla alakalı baktığımızda teknoloji ürünlerinde giderek payının arttığını görmekteyiz. 2002 yılında orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin ihracatımızdaki payı yüzde 30 civarındayken bu oran 2023'te yüzde 40, 2024'te de yüzde 41'e yükselmiş durumdadır. Hedefimiz inşallah 2028'de yüzde 49 buçuğa bu orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin payını yükseltmektir. Yine ekonomik büyüklük olarak baktığımızda Türkiye'miz 2002-2024 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 5,4 reel olarak büyümüştür. Pandemi döneminde dahi 2020'de Türkiye ekonomisi dünyada büyüyebilen üç ülkeden biriydi ve yüzde 1.9 büyüme kaydetmiştik. Sonra 2021'de biz yüzde 11, 2022'de yüzde 5 buçuk, 2023'te yüzde 5,1. Bu sene de ilk 9 ay ortalaması yüzde 3.2 büyümeyi kaydettik"
ifadelerini kullandı.



#Ticaret Bakanı
#Ömer Bolat
#Türkiye Yüzyılı

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