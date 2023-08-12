Bakan Işıkhan memur ve emekli maaşına zamda tarih verdi

"Yüzyılın işini, yirmi yıla sığdırdık" ifadesini kullanan Işıkhan, yatırımların daha da artacağını belirtti. Bakan Işıkhan, "Şu an elbette önceliğimiz afetzede illerimiz. Bu süreçte 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için diğer tüm şehirlerimiz gibi Çorum'da depremzedelerimizin elinden tuttu, onlara evini, yuvasını, yüreğini açtı. Tüm imkanlarıyla 'Sen, ben yok, biz varız' diyerek elinden gelen tüm gayreti ortaya koydu. Allah hepinizden razı olsun, hassasiyetiniz için şahsım ve vatandaşlarımız adına tüm Çorumlu kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum"