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Bakan Işıkhan: Ocak ve şubatta 204 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik

Bakan Işıkhan: Ocak ve şubatta 204 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik

15:5610/03/2025, Pazartesi
DHA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile ocak ve şubat aylarında toplam 204 bin 84 işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ocak ve şubat aylarına yönelik verileri açıkladı.


Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İŞKUR aracılığıyla; işgücü piyasamızı güçlendiriyor, istihdamımızı artırıyor ve işsizlikle etkin mücadelemizi sürdürüyoruz. Ocak ve şubat aylarında toplam 204 bin 84 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 535 bin 571 bireysel görüşme ve 133 bin 95 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Unutma İŞKUR'da iş var"
dedi.


#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#İŞKUR
#istihdam

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