Bakan Işıkhan: Ocak ve şubatta 204 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik

"İŞKUR aracılığıyla; işgücü piyasamızı güçlendiriyor, istihdamımızı artırıyor ve işsizlikle etkin mücadelemizi sürdürüyoruz. Ocak ve şubat aylarında toplam 204 bin 84 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 535 bin 571 bireysel görüşme ve 133 bin 95 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. Unutma İŞKUR'da iş var"