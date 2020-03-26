Ekonomi Bakan Kurum açıkladı TOKİ ve Emlak Konut taksitleri ertelendi
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Bakan Kurum açıkladı: TOKİ ve Emlak Konut taksitleri ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."

Haber Merkezi İHA
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz."

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