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Ekonomi Bakan Kurum müjdeyi verdi 100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz
EMLAK

Bakan Kurum müjdeyi verdi: 100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “100 bin sosyal konutun temellerini Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz” dedi. Kurum yaptığı açıklamada "100 bin sosyal konut projemiz kapsamında bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep’te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projeleri hız kesmeden devam ediyor.
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak sosyal konut projeleri hız kesmeden devam ediyor.

50 bin sosyal konut projesi kapsamında 35 bin 252 konutun inşa sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak sosyal konut projelerimizde hız kesmiyoruz. 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında 35 bin 252 konutun inşa süreci devam ediyor. Geri kalan konutlarımızın da ihale ve proje çalışmalarını yapıyoruz. 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında bu hafta Antalya, Mersin, Isparta, Adana ve Gaziantep’te kuralarımızı çekeceğiz. Böylece 8 bin 900 konutumuzun daha sahipleri belli olacak. 100 bin sosyal konutun temellerini inşallah Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hedefimiz, o özlediğimiz mahalle anlayışı ve yatay mimari esasıyla vatandaşlarımızı bol yeşil alanı ve sosyal imkanları olan, sağlam, güvenli ve huzurlu yuvalarına bir an önce kavuşturmak” ifadelerini kullandı.

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