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Ekonomi

Bakan Kurum müjdeyi verdi: TOKİ taksitlerinde yüzde 50 ödeme kolaylığı sağlanacak

TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan müjdeli haber geldi. Kurum, "TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk" dedi.

Halil Akkoç
10:17 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:24 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var. Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


#Murat Kurum
#TOKİ
#Taksit
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