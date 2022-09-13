Bakan Kurum: Sosyal konut projesi ekonomiyi büyütecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bugün açıklanacak sosyal konut projesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, “Bugün açıklayacağımız sadece bir konut projesi değil. 250 alt sektörü etkileyecek, yeni istihdam alanları oluşturacak, ekonomiyi büyütecek, sanayide çarkları hızlandıracak, üretime katkı sağlayacak dev bir yatırım. Heyecanla 14.00’ü bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Bugün açıklayacağımız sadece bir konut projesi değil!
250 alt sektörü etkileyecek,
Yeni istihdam alanları yaratacak,
Ekonomiyi büyütecek,
Sanayide çarkları hızlandıracak,
Üretime katkı sağlayacak dev bir yatırım.
Heyecanla 14.00’ü bekliyoruz. 😎#YüzyılınKonutProjesi
Bugün açıklayacağımız sadece bir konut projesi değil!
'Yüzyılın Konut Projesi'
Kurum daha sonra, "Milletin Lideri, Milletin evinde. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini bugün açıklıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan 14.00’te Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını milletimizle paylaşacak" dedi.
Milletin Lideri,
Milletin evinde
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini bugün açıklıyor.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 14.00’te #YüzyılınKonutProjesi’nin detaylarını milletimizle paylaşacak. pic.twitter.com/CO31UGIetb
Milletin Lideri,