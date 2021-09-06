Bakan Kurum TOKİ'nin ikinci kampanyasını duyurdu: Yüzde 22 indirim yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin bu yıl ikinci kez indirim kampanyasını gerçekleştireceğini bildirdi.
Bakan Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül'de tekrarlıyoruz" ifadelerini kullandı.
YÜZDE 22 İNDİRİMDEN YARARLANACAKLAR
Bakan Kurum, "Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül – 19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.
Borcunun tamamını ya da en az %25'ini peşin ödeyen vatandaşlarımız %22 indirim kampanyasından faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.
TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz.
TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz.— Murat KURUM (@murat_kurum) September 6, 2021
TOKİ, konut ve iş yeri alıcılarına yönelik ikinci indirim kampanyasının ayrıntılarını paylaştı:
Bütün borcunu ödemeyen de kampanyadan yararlanacak
Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.
Son başvuru 19 Ekim 2021
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 21 Eylül - 19 Ekim 2021 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.
Kampanyadan yararlanma şartları
İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.
Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.
- Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.