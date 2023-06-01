Bakan Kurum: Yarısı Bizden kampanyamızda başvurular sona erdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini vererek Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olarak tanımladığı "Yarısı Bizden" kampanyasının başvuru sürecinin sonlandığını duyurdu. 26 Nisan’da e-Devlet üzerinden başlayan başvuru süreci 31 Mayıs’ta sonlandı.

Başvuruları sonlanan Yarısı Bizden kampanyasıyla ilgili resmî sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızda başvurular sona erdi. 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim, 269 bin 670 başvuru yapıldı. Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 108 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak. İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız" dedi.

Yarısı Bizden kampanyamızda başvurular sona erdi.

1.019.471 bağımsız birim için

269.670 başvuru yapıldı.



Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 118 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen… pic.twitter.com/LEU7VtDIXA — Murat KURUM (@murat_kurum) June 1, 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Kentsel Dönüşümde “Yarısı Bizden” kampanyasında başvuru süreci sona erdi. Konuyla ilgili başvuru sürecinin sonlandığını resmî sosyal medya hesabından duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yarısı Bizden kampanyamızda başvurular sona erdi. 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim, 269 bin 670 başvuru yapıldı. Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 108 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak. İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında 100 metrekare 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutara yüzde 10 peşinat, 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vade ile ödeme imkânı sağlanacak. 120 metrekare 3+1 dairenin de 900 bin lirası devletten olmak üzere, kalan tutar yüzde 10 peşinat, 6 bin 750 liradan başlayan taksitle 10 yıl vade ile kampanyaya katılım sağlayanlara destek verilecek.

"Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından, kabul edilen başvurularda binaların ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak. Ardından gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek. Daha sonra ruhsat alma süreci başlayacak. Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

“Yarısı Bizden” kampanyasına İstanbul genelinde 90 bin 61 binada 1 milyon 19 bin 471 bağımsız bölümde 269 bin 66 başvuru yapıldı. İstanbul’un ilçelerinde ise başvuru rakamları şu şekilde oldu:

"Bahçelievler’de 6 bin 740 binada 94 bin 413 bağımsız bölüm için 26 bin 852 başvuru yapıldı.

Bağcılar’da 9 bin 14 binada 80 bin 36 bağımsız bölüm için 25 bin 933 başvuru yapıldı.

Güngören’de 4 bin 463 binada 67 bin 717 bağımsız bölüm için 20 bin 403 başvuru yapıldı.

Üsküdar’da 5 bin 856 binada 58 bin 919 bağımsız bölüm için 18 bin 577 başvuru yapıldı.

Fatih’te 5 bin 963 binada 60 bin 160 bağımsız bölüm için 15 bin 608 başvuru yapıldı.

Avcılar’da 3 bin 369 binada 45 bin 14 bağımsız bölüm için 13 bin 517 başvuru yapıldı.

Küçükçekmece’de 4 bin 465 binada 53 bin 329 bağımsız bölüm için 13 bin 344 başvuru yapıldı.

Kartal’da 3 bin 257 binada 42 bin 515 bağımsız bölüm için 12 bin 211 başvuru yapıldı.

Esenler de 4 bin 242 binada 37 bin 328 bağımsız bölüm için 10 bin 433 başvuru yapıldı.

Maltepe’de 2 bin 999 binada 45 bin 850 bağımsız bölüm için 10 bin 162 başvuru yapıldı.

Ümraniye’de 3 bin 199 binada 32 bin 766 bağımsız bölüm için 10 bin 5 başvuru yapıldı.

Kadıköy’de 2 bin 817 binada 49 bin 691 bağımsız bölüm için 9 bin 695 başvuru yapıldı.

Pendik’te 3 bin 277 binada 35 bin 31 bağımsız bölüm için 9 bin 59 başvuru yapıldı.

Zeytinburnu’nda 2 bin 658 binada 31 bin 538 bağımsız bölüm için 6 bin 978 başvuru yapıldı.

Bakırköy’de 1885 binada 27 bin 957 bağımsız bölüm için 6 bin 739 başvuru yapıldı.

Gaziosmanpaşa’da 2 bin 493 binada 25 bin 742 bağımsız bölüm için 6 bin 382 başvuru yapıldı.

Kağıthane’de 2 bin 140 binada 21 bin 996 bağımsız bölüm için 5 bin 692 başvuru yapıldı.

Sultangazi’de 2 bin 302 binada 19 bin 789 bağımsız bölüm için 5 bin 678 başvuru yapıldı.

Bayrampaşa’da 2 bin 333 binada 19 bin 493 bağımsız bölüm için 5 bin 236 başvuru yapıldı.

Eyüpsultan’da 1493 binada 16 bin 439 bağımsız bölüm için 4 bin 214 başvuru yapıldı.

Ataşehir’de 1473 binada 20 bin 103 bağımsız bölüm için 4 bin 17 başvuru yapıldı.

Sultanbeyli’de 2 bin 62 binada 9 bin 374 bağımsız bölüm için 3 bin 595 başvuru yapıldı.

Şişli’de 1299 binada 18 bin 997 bağımsız bölümde 3 bin 112 başvuru yapıldı.

Sancaktepe’de 1530 binada 8 bin 136 bağımsız bölümde 2 bin 955 başvuru yapıldı.

Esenyurt’ta 1334 binada 19 bin 440 bağımsız bölümde 2 bin 863 başvuru yapıldı.

Beşiktaş’ta 940 binada 13 bin 411 bağımsız bölümde 2 bin 605 başvuru yapıldı.

Büyükçekmece’de 1067 binada 13 bin 767 bağımsız bölümde 2 bin 580 başvuru yapıldı.

Beyoğlu’nda 1021 binada 10 bin 552 bağımsız bölümde 2 bin 567 başvuru yapıldı.

Çekmeköy’de 692 binada 6 bin 693 bağımsız bölümde 1954 başvuru yapıldı.

Tuzla’da 738 binada 5 bin 57 bağımsız bölümde 1414 başvuru yapıldı.

Beylikdüzü’nde 538 binada 11 bin 802 bağımsız bölümde 1269 başvuru yapıldı.

Silivri’de 554 binada 5 bin 234 bağımsız bölümde 1240 başvuru yapıldı.

Arnavutköy’de 553 binada 2 bin 256 bağımsız bölümde 785 başvuru yapıldı.

Sarıyer’de 375 binada 2 bin 935 bağımsız bölümde 629 başvuru yapıldı.

Beykoz’da 377 binada 1617 bağımsız bölümde 520 başvuru yapıldı.

Başakşehir’de 302 binada 2 bin 604 bağımsız bölümde 403 başvuru yapıldı.

Çatalca’da 107 binada 911 bağımsız bölümde 204 başvuru yapıldı.

Şile’de 91 binada 618 bağımsız bölümde 145 başvuru yapıldı.