Bakan Özhaseki İstanbul'da çok riskli yapı sayısını açıkladı: Bir an önce değişmesi dönüşmesi gerekiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) yapımı süren deprem konutları alanında TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.
Türkiye bir deprem ülkesi olduğunu anlatan Özhaseki, fay hatlarına yakın konutların yapılmaması gerektiğini söyledi.
"İstanbul'da 600 bin konut çok riskli görünüyor"
Ülkede depremlerin yıllardır olduğunu ve devam edebileceğini dile getiren Özhaseki, şöyle konuştu:
Bugün Malatya'daki çalışmaları incelemek adına kente geldiklerini ifade eden Özhaseki, çalışmaları takip etmenin önemli olduğunu belirtti.
"Yerinde dönüşüme 250 bin civarında müracaat var"
Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini aktaran Özhaseki, şunları söyledi:
Köy evleri yapım çalışmalarının da sürdüğüne işaret eden Özhaseki, 100 bin köy evi yapacaklarını kaydetti.
İnşaatta kullanılan malzemeleri de yerinde incelediğini anlatan Özhaseki, yapıları kontrol etmenin önemli olduğunu söyledi.
"Bu yıl başına kadar 46 bin konutu veriyoruz"
Deprem konutları ihalesini alan müteahhitlerin konutları 1 yıl içinde teslim etmesi üzerine anlaştıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:
"6 Şubat depremlerinden sonra 3-5 ayda temel atmaya başladık. Her birinin teslim tarihi olarak müteahhitlere '1 yıl sonra bize vereceksiniz' diyoruz. Köy konutlarıyla ilgili de 6 ay süre verdik. 200 bin kadar konuta başlamıştık, 50 binde çelik eve başladık. 250 binin ihalesi yapılmış vaziyette. Bu yıl başına kadar 46 bin konutu veriyoruz. 41 bini konut, 5 bin kadar köy evini teslim edeceğiz."
Bölgede yapılan deprem konutlarının yeni yılda yapımının süreceğini anlatan Özhaseki, teslimlerin de yeni yılda devam edeceğini belirtti.
"Öncelik deprem konutları"
Özhaseki, şöyle konuştu:
"(Deprem konutları) Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde gündem bu. Cumhurbaşkanı'mız, 'Deprem konutlarında işler nasıl gidiyor? Vatandaşlara evleri ne zaman telsim edeceğiz?', bu konuları sürekli soruyor, bunu da tüm Türkiye biliyor. Önümüzdeki günlerde bakanlıkların bütün bütçeleri onaylanacak. 'Hayır bu olmaz' denilerek bizim bütçemizde silinen bir kalem yok. Öncelik deprem konutları. Enflasyon artıyor olabilir, bir taraftan bütçe açıkları çıkarılıp başka türlü zorluklara sebebiyet verebilir ama Cumhurbaşkanı'mız ve Maliye Bakanı'mız da deprem konutları deyince haklarını teslim edelim, hiç itirazlarını görmedim. Böyle bir ortamda bu konutları en sağlıklı biçimde yapıp insanları içine oturtmak gibi bir zorunluluğumuz var."
Özhaseki, iklim değişikliğiyle mücadele ve Sıfır Atık Projesi'ndeki çalışmalar hakkında da bilgi verdi.