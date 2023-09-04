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Ekonomi

Bakan Şimşek: KOBİ'ler için kredi limitini yükselttik

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “KOBİ’leri kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye artırdık” ifadelerini kullandı.

10:27 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:
  • "KOBİ'lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükselttik. Bu düzenlemeler dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz."



#Mehmet Şimşek
#Ekonomi
#KOBİ
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
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