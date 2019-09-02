Ekonomi Bakan Turhan son rakamı açıkladı 2,5 milyon araç kullandı
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İstanbul-İzmir otobanını 2.5 milyon araç kullandı

Bakan Turhan son rakamı açıkladı: 2,5 milyon araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "İstanbul-İzmir otobanı bildiğiniz gibi 5 Ağustos tarihinde Kurban Bayramı öncesinde hizmete açıldı. Son rakamlar 2,5 milyona yakın araç bu yolu kullandı, bu önemli bir rakam" dedi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul-İzmir otobanı
İstanbul-İzmir otobanı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi şantiyesinde inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul- İzmir Otoyolunu kullanan araç sayısına ilişkin son rakamları paylaştı.

Bakan Turhan Kurban Bayramı öncesi hizmete açılan İstanbul-İzmir otobanını 2,5 milyona yakın aracın kullandığını açıkladı.

  • Bakan Turhan, ''Bu rakam o güzergahta seyreden insanlara önemli de bir rahatlık sağladı. Ulaşım konforu sağladı. Trafik güvenliği ile seyahat etme imkanı sağladı. Hepsinden önemlisi de zaman tasarrufu sağladı" diye konuştu.

'SIRADA ANKARA-NİĞDE, İZMİR-ÇANDARLI VAR'

Bakan Turhan, daha önce İstanbul-İzmir arasındaki kara yolu güzergahının yoğun bir trafiğe maruz kaldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İstanbul, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir gibi bu projenin içinden geçtiği ülkemizin gelişmiş olan illeri, giderek artan bir trafiğe de maruz kalıyor. Mevcut güzergahta özellikle İstanbul-Bursa, Bursa-Balıkesir arasında İzmir- Manisa arasında mevcut kara yolu kapasitesini doldurmuştu ve ulaşım hizmet seviyesi giderek düşüyordu. Biz öncelik sırasına göre önce Gebze-Yalova arasını, daha sonra Yalova- Orhangazi arasını daha sonra da İzmir-Turgutlu, Manisa-Saruhanlı arasını bu yılın başında açmıştık. Bursa doğu kavşağı ile Saruhanlı kavşağı arasındaki kesimi de trafiğe açarak bir proje bütünlüğü içerisinde sürekli akım koşullarını sağlayacak şekilde ulaşım hizmeti vermeye başladık, darısı diğer projelerin başına. Hedefimiz önümüzde Ankara-Niğde var, İzmir-Çandarlı otoyolları var, bunları da önümüzdeki aylarda hizmete açmış olacağız."

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