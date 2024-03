Bakan Yumaklı fırsatçıları uyardı: Halkın cebinden elinizi çekin

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da bazı firmaların Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışına giderek fırsatçılık yaptığını söyledi. Fiyat artışlarından kasap esnafının da rahatsız olduğunu belirten Yardımcı, "Et fiyatlarını büyük firmalar, et tedarikçileri yükseltiyor. Bu firmalara daha önce para cezası da verilmişti" dedi. Yardımcı, Türkiye'de yeteri kadar hayvan varlığı ve kırmızı et olduğunu da ifade etti.