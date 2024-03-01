|
Ekonomi

Bakan Yumaklı fırsatçıları uyardı: Halkın cebinden elinizi çekin

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ette fahiş fiyat artışı yapan fırsatçıları uyardı. Rekabet Kurumu’nun incelemesini hatırlatan Yumaklı, “Sektör paydaşları açıkladı. Bunların herhangi bir maliyet artışıyla açıklanabilir bir yönü yok. Bunun adı fırsatçılıktır. Ramazan öncesi fırsatçılığıdır. Fırsatçıların tüketicilerden, bu ülke halkının cebinden, tabiri caizse hiç hak etmedikleri bir geliri elde etmeleri anlamına gelir” dedi.

Ekonomi Servisi
04:00 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 05:05 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ette fahiş fiyat artışı yapan fırsatçıları uyardı. Kırşehir TİGEM Malya İşletmesi’nde açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, “Et fiyatlarıyla ilgili tartışma neden çıkıyor? Bu tartışmayla ilgili olarak Rekabet Kurumu dün açıkladı. Sektör paydaşları açıkladı. Bunların herhangi bir maliyet artışıyla ya da üretimin azlığı ya da çokluğuyla açıklanabilir bir yönü yok. Bunun adı fırsatçılıktır. Ramazan öncesi fırsatçılığıdır. Açıkçası bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.


FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYIZ

“Biz Ticaret Bakanlığımızla birlikte bu fırsatçılara göz açtırmayacağız arkadaşlar” şeklinde kararlı konuşan Yumaklı, şu uyarılarda bulundu: “Türkiye'nin hem hayvansal üretimi hem de bitkisel üretimi ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir. Şöyle bir algı var: Türkiye'de tüketilen etin hepsi yurt dışından geliyor. Öyle bir şey yok. Bizim hayvan sayılarımıza baktığımız zaman şu anda piyasa regülasyonu için yapılan ithalatın çok küçük bir oran olduğunu görürüz. Fırsatçıların tüketicilerden, bu ülke halkının cebinden, tabiri caizse hiç hak etmedikleri bir geliri elde etmeleri anlamına gelir. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz üreteceğiz, daha fazla üreteceğiz.”


BÜYÜK FİRMA FİYATI YÜKSELTİYOR

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da bazı firmaların Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışına giderek fırsatçılık yaptığını söyledi. Fiyat artışlarından kasap esnafının da rahatsız olduğunu belirten Yardımcı, "Et fiyatlarını büyük firmalar, et tedarikçileri yükseltiyor. Bu firmalara daha önce para cezası da verilmişti" dedi. Yardımcı, Türkiye'de yeteri kadar hayvan varlığı ve kırmızı et olduğunu da ifade etti.


CİRONUN % 10'U KADAR PARA CEZASI

Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü önceki gün radarına aldığını açıkladı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Kurum, vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır" dedi. Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyarmak istiyorum. En ufak bir suistimali tespitimiz halinde soruşturma açmak ve bu hataya düşen şirketlere cirolarının yüzde 10'una kadar öngörülen en ağır para cezasını vermekten çekinmeyeceğiz" uyarısını yaptı.


Ramazan ayı öncesi marketler mercek altında: Ticaret Bakanlığından 10 ilde etiket denetimi
Ramazan ayı öncesi marketler mercek altında: Ticaret Bakanlığından 10 ilde etiket denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesince Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Konya, İzmir, Kocaeli ve Kayseri'deki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Ankara Ticaret İl Müdür Vekili Elif Tan, "Ticaret Bakanlığı olarak ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışlarının olumsuz etkilerinden tüketicileri korumak ve fiyat etiketlerinde yer verilen yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetinin önüne geçebilmek için yaygın ve yoğun denetimlere devam ediyoruz" dedi. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Ramazan ayı öncesinde başlattığımız bu denetimlere, ramazan ayı boyunca da yoğun şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

#Ekonomi
#İbrahim Yumaklı
#fahiş fiyat artışı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kırklareli Ramazan imsakiyesi 2024 sahur vakti iftar saati