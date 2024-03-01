Bakan Yumaklı fırsatçıları uyardı: Halkın cebinden elinizi çekin

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ette fahiş fiyat artışı yapan fırsatçıları uyardı. Kırşehir TİGEM Malya İşletmesi’nde açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, “Et fiyatlarıyla ilgili tartışma neden çıkıyor? Bu tartışmayla ilgili olarak Rekabet Kurumu dün açıkladı. Sektör paydaşları açıkladı. Bunların herhangi bir maliyet artışıyla ya da üretimin azlığı ya da çokluğuyla açıklanabilir bir yönü yok. Bunun adı fırsatçılıktır. Ramazan öncesi fırsatçılığıdır. Açıkçası bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.





FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYIZ

“Biz Ticaret Bakanlığımızla birlikte bu fırsatçılara göz açtırmayacağız arkadaşlar” şeklinde kararlı konuşan Yumaklı, şu uyarılarda bulundu: “Türkiye'nin hem hayvansal üretimi hem de bitkisel üretimi ihtiyaçlarını karşılar niteliktedir. Şöyle bir algı var: Türkiye'de tüketilen etin hepsi yurt dışından geliyor. Öyle bir şey yok. Bizim hayvan sayılarımıza baktığımız zaman şu anda piyasa regülasyonu için yapılan ithalatın çok küçük bir oran olduğunu görürüz. Fırsatçıların tüketicilerden, bu ülke halkının cebinden, tabiri caizse hiç hak etmedikleri bir geliri elde etmeleri anlamına gelir. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Biz üreteceğiz, daha fazla üreteceğiz.”





BÜYÜK FİRMA FİYATI YÜKSELTİYOR

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı da bazı firmaların Ramazan öncesi kırmızı ette fiyat artışına giderek fırsatçılık yaptığını söyledi. Fiyat artışlarından kasap esnafının da rahatsız olduğunu belirten Yardımcı, "Et fiyatlarını büyük firmalar, et tedarikçileri yükseltiyor. Bu firmalara daha önce para cezası da verilmişti" dedi. Yardımcı, Türkiye'de yeteri kadar hayvan varlığı ve kırmızı et olduğunu da ifade etti.





CİRONUN % 10'U KADAR PARA CEZASI

Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü önceki gün radarına aldığını açıkladı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Kurum, vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerine düşeni yapacaktır" dedi. Sektörde faaliyet gösteren firmaları uyarmak istiyorum. En ufak bir suistimali tespitimiz halinde soruşturma açmak ve bu hataya düşen şirketlere cirolarının yüzde 10'una kadar öngörülen en ağır para cezasını vermekten çekinmeyeceğiz" uyarısını yaptı.



