23 günde 29 defa fiyat değiştirdi

İkinci el otomobil piyasasında fahiş fiyat denetimleri sürüyor. Ticaret Bakanlığı’nca 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılan “6 ay 6 bin km” uygulamasıyla galericiler denetlenirken, internet satış platformları da sürekli takip altında. Duyurulan kurallara rağmen; ikinci el otomobil piyasasında dalgalanmaya neden olan sahte satıcılar, internet satış platformlarında kafalarına göre at koşturuyor.

Rekabet Kurulu'nun, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle 40,1 milyon lira idari para cezası kestiği, piyasada hakim durumda olan bir emlak ve vasıta satış/kiralama platformundaki “sahibinden” ibareli ilan dikkat çekti. Satıcı, aracına istediği fiyatla değil, her gün fiyat değiştirmesiyle gündeme geldi. İlandaki aracın fiyatının hemen her gün değiştirildiği görüldü. 17 Ocak’ta 615 bin lira istenen aracın fiyatı 9 Şubat’a kadar 23 günde 29 defa değişti. Bu süreçte sadece birkaç gün fiyatı sabit kalan araca 810 bin lira fiyat yazıldığı bile oldu. İkinci el ilan sitelerinde “sadece takibe alınan aracın fiyat değişiminin görüldüğü” göz önünde bulundurulduğunda, yüz binlerce ilan bulunan platformda bunun gibi binlerce örnek olduğu gerçeği ortaya konuldu.