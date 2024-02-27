Bakan Tunç kira artışında yüzde 25 sınırı ile ilgili tarih verdi: Meclis'in takdirinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına işaret ederek, “Artık insanlık, bu canavarın durdurulmasını, insanlık suçlarını bilerek, isteyerek işleyen bu mekanizmanın durdurulmasını talep etmektedir. Bunun için her türlü fırsatı ortaya koymak ve Gazze’de yaşanan bu büyük insanlık suçunu önlemek mecburiyetindeyiz” dedi. Kurtulmuş, "Açıkçası, yeni bir Birleşmiş Milletler'e, yeni bir küresel barış mekanizmasına ve dünyayı yeniden insanların eşitliği prensibi içerisinde, barış çerçevesinde bir araya getirebilecek uluslararası bir anlayışa ihtiyacımız var" dedi.