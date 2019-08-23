Ekonomi Durdurulan otel inşaatları havadan görüntülendi
EMLAK

Bakan'ın durdurttuğu otel inşaatları havadan görüntülendi

Durdurulan otel inşaatları havadan görüntülendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un durdurulduğunu açıkladığı otel inşaatları havadan görüntülendi. Bodrum'daki koylarda bulunan 4 otelin kıyı alanlarının işgal edildiği, havadan drone çekimiyle net görüldü.

Haber Merkezi DHA
Durdurulan 4 otel inşaatı, drone ile havadan görüntülendi.
Durdurulan 4 otel inşaatı, drone ile havadan görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salı günü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Bodrum'un Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetim yaptı.

Kıyı alanlarının işgal edildiği, havadan drone çekimiyle net görüldü.

Denetimlerde kıyılara yakın bulunan balık çiftliklerini de gezen Bakan Kurum, 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu belirtti.

Kıyı alanlarının işgal edildiği, havadan drone çekimiyle net görüldü.

DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Durdurulan 4 otel inşaatı, drone ile havadan görüntülendi. Gölkey Mahallesi'ndeki Demirbükü Rezidans ve Nef Reserve, Göltürkbükü'ndeki Bo Viera Otel ile Yalıçiftlik'teki tatil köyü Four Seasons'ın inşaat çalışmalarında, kıyı alanlarındaki yapılaşma gözler önüne serildi.

Kıyı alanlarının işgal edildiği, havadan drone çekimiyle net görüldü.

Kıyı alanlarının işgal edildiği, havadan drone çekimiyle net görüldü.
Kimsesiz çocuklarıevlerinden attı

Kimsesiz çocukları
evlerinden attı

Gidecek yeri olmayan küçük çocukları kapı önüne koydu.
Öldürülen teröristlisteden çıktı

Öldürülen terörist
listeden çıktı

300 bin TL ödülle aranıyor, gri listede yer alıyordu.
Patlamayahazır bomba: Gazze

Patlamaya
hazır bomba: Gazze

İsrail korkusundan Gazze halkını göçe teşvik ediyor.
KKTC'nin durumu<br>fiilen değişti

KKTC'nin durumu
fiilen değişti

​Monaco modeli kısmen uygulanıyor, sırada elektrik ve gaz var.

​Kulübün yeni başkanı Hamza Albayrak oldu.
Operasyonlar<br>peş peşe geldi

Operasyonlar
peş peşe geldi

FETÖ'nün hava kuvvetleri ve özel eğitim yapılanmasına darbe.

Fiyat kurnazlığı

Fiyat kurnazlığı

​Tarife açıklanmadan anlaşma yapmayın çağrısı.
Bir annenin feryadı!

Bir annenin feryadı!

HDP'lilerin dağa kaçırdığı oğlunu almak için bina önünde eyleme başladı.
Yüzlerce kişi<br>almak için sırada

Yüzlerce kişi
almak için sırada

​Fotoğrafları aralık ayından itibaren yayınlanacak.
Çin'in<br>laboratuvarı oldu

Çin'in
laboratuvarı oldu

Uygur Türklerini deney objesi olarak kullanıyorlar.
Mağduriyetler<br> engellendi

Mağduriyetler
engellendi

​İkinci el araçta 1,5 milyon kişi kilometre sorguladı.
Görüşmeler başladı

Görüşmeler başladı

​Beşiktaş aradığı 6 numarayı Roma'da buldu.
Ayda<br>388 TL'ye konut

Ayda
388 TL'ye konut

50 bin sosyal konutun hak sahipleri belli oldu.
Drone'lu hırsız<br>kıskıvrak yakalandı

Drone'lu hırsız
kıskıvrak yakalandı

Villaları soymadan önce havadan gözetlemiş.
'Süründüreceğim' diyen yandı

'Süründüreceğim' diyen yandı

​Yargıtay, tazminat ödenmesine hükmetti.
Balkondan atlayıp<br>kaçmaya çalıştılar

Balkondan atlayıp
kaçmaya çalıştılar

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.