Durdurulan otel inşaatları havadan görüntülendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salı günü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Bodrum'un Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşma ve çevre temizliğine ilişkin denetim yaptı.

Kıyı alanlarının işgal edildiği, havadan drone çekimiyle net görüldü.

Denetimlerde kıyılara yakın bulunan balık çiftliklerini de gezen Bakan Kurum, 1611 konut ve 4 otel inşaatının durdurulduğunu belirtti.

Kıyı alanlarının işgal edildiği, havadan drone çekimiyle net görüldü.

DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Durdurulan 4 otel inşaatı, drone ile havadan görüntülendi. Gölkey Mahallesi'ndeki Demirbükü Rezidans ve Nef Reserve, Göltürkbükü'ndeki Bo Viera Otel ile Yalıçiftlik'teki tatil köyü Four Seasons'ın inşaat çalışmalarında, kıyı alanlarındaki yapılaşma gözler önüne serildi.

Kıyı alanlarının işgal edildiği, havadan drone çekimiyle net görüldü.